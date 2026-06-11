影／最紅童星淪街友瘋傳 昔搭檔揭「拒幫助」內幕

童星查斯（Tylor Chase）流落街頭的影片在網路上瘋傳。（示意圖／翻攝自pexels）





美劇《耐德的中學校園生存手冊》陪伴許多人渡過成長歲月，而劇中演員查斯（Tylor Chase）流落街頭的影片在網路上瘋傳，讓全球粉絲都感到相當震驚。對此，飾演劇中主角「奈德」的戴文沃克海瑟（Devon Werkheiser）首度公開回應，對昔日搭檔的現狀表達深切遺憾。

童星流落街頭影片瘋傳 全球粉絲震驚

戴文在接受外媒《TMZ》訪問時談到，他對查斯如今的處境感到「非常難受」。他回憶，查斯當年參與演出時，「是個非常敏感、善良且貼心的孩子，看到他變成這樣，真的讓人很難過。」戴文透露，2人自影集播畢後已將近20年未見，對於查斯長期遭受心理健康問題與藥物成癮的折磨，感到相當惋惜。

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談及查斯的現況，戴文坦言「這是一場每日都要面對的艱難戰鬥」。戴文強調，若當事人沒有意願，單純的金錢援助無法從根本解決問題，「這需要大量的支持、耐心與時間，才有可能讓他們慢慢回到正軌。」同時，他也呼籲外界，停止為了流量拍攝並轉發查斯的畫面，希望大家能將心比心，而非將對方的苦難當作獵奇的對象。

多次婉拒救援資源 警方與摯友期盼童星能找回人生方向

戴文表示，他唯一的心願是，「能有真正了解這類問題且擁有專業資源的人出面，讓他接受治療，重新找回人生方向，我們所有人都希望能看到一個圓滿的結局。」事實上，加州河濱市警方也說明，相關單位平均每週都會與查斯接觸，並多次提供心理健康評估、戒癮治療及安置住所等資源，但查斯至今仍堅持拒絕任何形式的協助。

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