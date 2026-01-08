影》會不會特赦陳水扁？ 賴清德最新回應曝

總統賴清德受訪畫面。（取自中時新聞網直播）

前總統陳水扁日前爆料新電視節目遭行政院長卓榮泰下令禁播，否則要抓他「回籠」，引發外界關注扁與賴卓體制的微妙關係，也有分析認為扁此舉是有意向賴清德總統爭取特赦。對此，賴清德今（8日）上午回應，這部分相關單位已經清楚說明，他沒有進一步補充。

賴清德今上午出席調查局調查班結業典禮，接受媒體聯訪時，被問及「會不會特赦陳水扁前總統？」他僅回應，「這部分相關單位已經清楚說明，我沒有進一步補充，謝謝大家」。

回顧總統府發言人郭雅慧日前指出，相關事宜均由司法機關依照規定辦理，並強調陳前總統健康能受到最好的照顧，才是最重要的事。

民進黨立委王世堅日前在立法院受訪時則回應，其實小英總統就有研究過是不是要特赦，當時就研究結果有一些結論，但是礙於一些問題沒有達成，現在因為國事如麻，特赦前總統陳水扁這件事情當然也列入執政黨考慮的範圍，但是國事如麻，更急迫的事情還很多嘛，所以一直遲遲沒有結果，但是跟這個節目停不停播其實無關。

