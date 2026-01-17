(影)會展中心用地誰提供？賴清德說國防部 白營指造謠 中市府沒證實

[Newtalk新聞] 台中市長盧秀燕多次強調台中國際會展中心是中市府自地自建，中央沒補助半毛錢。昨（16）日總統賴清德公開糾正說「土地是國防部提供」。民眾黨市議員參選人吳皇昇今天表示，土地是中市府花147億買的，賴清德耍嘴皮還造謠。不過，台中市政府一直沒有證實吳皇昇說法。





台中市長盧秀燕說：「台中國際會展中心是由台中市政府自地自建，這塊地價值超過百億，台中市興建的經費，第一期花了88億元，全部是由台中市政府自籌預算。」賴清德隨後在致詞強調，「要修正一下，土地是國防部的。」

廣告 廣告





台灣民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇今天發出嚴正駁斥，痛批賴總統身為國家元首，竟對重大地方建設「搞不清楚狀況」，公然散布錯誤資訊。吳皇昇強調，會展中心土地是台中市政府花費巨資向國產署「買」的，絕非中央「送」的，賴總統若非幕僚出包，就是惡意造謠，企圖以錯誤資訊情緒勒索地方，令人看破手腳。





吳皇昇指出，根據市府公開資料與歷史紀錄，水湳經貿園區（含會展中心）用地，雖原屬空軍水湳機場，但早已移交國有財產局。台中市政府為了取得這塊土地進行開發，是透過「有償撥用」的方式，總計斥資147億餘元納稅錢向中央購買，後續更投入龐大經費進行徵收與建設。





不過，真正的事主台中市政府，在17日發出的新聞稿中有提到，「盧市長指出，台中國際會展中心由市府自地自建，第一期工程斥資88億元、全數由市府自籌完成。」對於被賴清德糾正一事，隻字未提。





針對民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇指說「賴清德造謠」一事，記者向台中市政府查證，僅得到「地政局還在處理中」的答案，並未證實吳皇昇的說法是否正確。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)盧秀燕要跟總統咬耳朵 賴清德：過去沒有緣份在一起

台中百工百業博覽會開幕 謝豐享：創造3億產值