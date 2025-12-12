影/有一群人很雞婆！婦領百萬退休金險遭騙 行員警察拚了

台中市一名黃姓婦人險些落入假投資詐騙陷阱，所幸郵局行員機警發現異狀報警，加上員警與在場民眾輪番勸說，成功保住她130萬元的退休金。黃婦在過程中情緒激動，甚至脫口而出「我抱著一百多萬現金睡覺行不行？」

行員機警報警。（圖／中天新聞）

黃婦透過網路認識一名自稱「總指揮」的網友，對方以投資名義取得信任後，誘導她前往郵局臨櫃提領新臺幣130萬元。詐騙集團還預先「教戰」，要求黃婦若遇到行員關懷提問，務必用堅定語氣回答「裝潢用」，避免露出破綻。

黃婦透過網路認識一名自稱「總指揮」的網友，對方以投資名義取得信任後，誘導她前往郵局臨櫃提領新臺幣130萬元。（圖／中天新聞）

當黃婦依指示到郵局辦理提款時，向行員表示要裝潢修繕位於臺東的老家。行員察覺事有蹊蹺，立即通報轄區台中市政府警察局第四分局春社派出所。員警到場後，發現黃婦神情略顯緊張，說詞前後不一，經查看其手機對話紀錄，赫然發現對方早已指導她應對話術。

面對員警詢問款項用途，黃婦態度不耐，說法從裝潢修繕、購屋頭期款不斷改變、前後不一，最後甚至脫口而出「我抱著一百多萬現金睡覺行不行？」她還質疑「領我自己的勞保退休錢，有什麼問題？」對於勸阻顯得相當抗拒。

員警與行員一看對話內容，發現這是典型詐騙話術，對於黃婦堅持匯款的態度，軟硬兼施再三勸說。就在氣氛僵持不下之際，連一旁辦理業務的民眾都看不下去，主動加入勸阻行列，並苦口婆心以自身家人案例提醒「我女兒才被騙200萬，你不要到時要哭沒目屎」，黃婦方才打消提領現金的念頭。

第四分局呼籲，詐騙集團手法推陳出新，常事先教導被害人說詞以規避金融機構查核，民眾務必提高警覺。如遇對方要求以現金方式進行大額交易，應立即撥打165反詐騙專線或110查證，才能避免落入陷阱，守住辛苦賺來的血汗錢。

