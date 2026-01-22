影/期待的過年大場面來了！全聯熱推新春福袋抽豪車

全聯福利中心從2014年開始推出新春福袋，至去年已有12年歷史，今（22日）全聯正式宣布馬年的新春福袋將在年初一（2/17日）上午9點開賣，還有機會把賓士或保時捷電動車開回家。

此次福袋頭獎之一為 PORSCHEMacan EV 白，市價約367萬，記者會現場展示同款車。 （圖/陳奕廷攝）

全聯表示，年初一上午9點全聯跟大全聯實體門市不但將同步限量開賣，同日還會加碼推出新春到店好禮，凡是在全聯、大全聯實體門市 的單筆消費滿500元，即可有機會獲得限量「十全十美發財金」乙份，全聯每分店限量100組、大全聯每分店限量200組，陪伴消費者在新年期間試手氣、迎好運。

另一頭獎為Mercedes-Benz GLA 180 摘星版黑色款，市價約190萬。（圖/陳奕廷攝）

全聯也讓過往深受粉絲喜愛、每年都引發收藏熱潮的福利熊生肖偶袋，今年特別改為單獨販售馬年限定款偶袋，限量 8000隻，而今年新春福袋的最大利多，全聯表示為了提高福袋中獎機率，主打福袋稀缺性，會大幅降低福袋販售的數量，使頭獎中獎機率提高為去年的1.6倍，讓全聯福袋成為全國主要零售通路中率最高。

另此次全聯的新春福袋整體設計，和美國戶外生活風格品牌「POLER」合作，推出「品牌福袋」有福袋跟福箱兩種型式，一共有3種組合，售價都是600元的2款福袋，分別為「POLER經典保溫保冷托特袋組」和「POLER休閒多用擴充袋組」，都各內含1組抽獎序號，各限量3萬個。

「POLER經典保溫保冷托特袋福袋組」，售價600元。（圖/陳奕廷攝）

售價900元的「POLER4吋摺疊推車福箱組」，內含2 組抽獎序號，限量2萬個，3款福袋、福箱合計總計販售7萬個、共發行8萬組抽獎序號，大家最期待的豪車頭獎，則是會抽出名額各1位的PORSCHEMacan EV 白色款，市價約367萬，以及 Mercedes-Benz GLA 180 摘星版黑色款，市價約190萬。

「POLER休閒多用擴充袋福袋組」，售價600元。（圖/陳奕廷攝）

福袋內容物方面，「POLER經典保溫保冷托特袋組」和「POLER休閒多用擴充袋組」都附有春風一秒抽三層厚手廚房級紙巾、麒麟生茶系列焙茶口味、每朝EX黑咖啡、口味隨機的mini奥利奥巧克力夾心餅乾、海尼根0.0零酒精、烹鮮鮮調味料，「POLER4吋摺疊推車福箱組」則附有宜蘭傳藝免費券價值150元、寶島眼鏡指定隱形眼鏡1盒 100元起、CHARGESPOT $10借電券、小時達額折價券等。

「POLER4吋摺疊推車福箱組」售價900元。（圖/陳奕廷攝）

義大利鍋具品牌ALESSI，目前也跟全面合作推出消費集點換鍋具的活動。（圖/陳奕廷攝）

全聯行銷部協理劉鴻徵親自展示把福袋當成時尚配件，輕巧帥氣。（圖/陳奕廷攝）

