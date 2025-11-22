(影) 未來海、空戰革命 ! 英、日、以導能武器突破 雷射、電磁砲改寫戰場規則

[Newtalk新聞] 在全球軍武技術迅速演進之際，英國、日本與以色列近期在雷射與電磁武器領域接連取得突破，被外界視為將重新塑造未來海戰與防空作戰模式的關鍵力量。





英國皇家海軍近日公布最新測試影片，顯示「龍火」（DragonFire）雷射武器系統成功在試驗場擊落無人機。皇家海軍並證實，該系統預計在兩年內正式部署至艦隊。英國國防產業巨頭 MBDA 亦已獲得價值 3.6 億英鎊的合約，負責為皇家海軍一線軍艦安裝龍火反無人機雷射系統。首艘搭載龍火的 45 型驅逐艦將於 2027 年服役，被視為英國在防空與導能武器領域的「重大躍進」。

與此同時，日本在電磁軌道砲技術上也傳出突破。《軍事觀察》9 月 12 日報導，日本已在測試艦「飛鳥號」完成所有電磁砲實彈射擊測試，並成功命中目標。日本防衛省指出，新一代艦載電磁砲採用更新材料與發射方式，透過縮小口徑至 40 毫米有效減少槍管磨損，同時保持約 6.5 馬赫的初速，速度遠超現代戰車炮，被視為未來海戰的潛在「規則改寫者」。日本除計畫將該武器部署於艦艇，也不排除開發陸基版本。隨著新政府上台並持續強調「台灣有事即日本有事」，日本武力強化的強硬姿態已引發北京高度關注。





在中東，以色列的高能雷射系統「鐵束」也已全面投入使用。這款外界形容「如同死星般」的導能武器可用光束直接攔截無人機、火箭彈與迫擊砲彈，每次射擊成本僅需數美分，相較動輒數萬美元的傳統攔截彈費用幾乎可忽略，使其成為目前中東成本最低的防空方案。美國、台灣與日本據悉也具備相近技術，但多數國家仍受限於供電能力，難以部署同級系統。

