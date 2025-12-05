影/「未成年」小海豹誤闖紐酒吧 躲馬桶旁不肯離開呆萌模樣曝

紐西蘭南島里奇蒙（Richmond）一間精釀啤酒吧近日迎來特殊訪客。儘管未達「合法飲酒年齡」，一隻幼年毛皮海豹仍「搖搖擺擺地」走進酒吧內被驅趕後不肯離開，畫面曝光後引發熱議。

一隻幼年毛皮海豹誤闖酒吧。（圖／美聯社）

根據《美聯社》，事發在史普里格與蕨草原酒吧（Sprig + Fern The Meadows），共同老闆埃文斯（Bella Evans）說，起初以為是狗，仔細一看才發現來者竟是海豹。

埃文斯表示，酒吧平時允許寵物進入，因此她習慣看到動物出現，但這隻小海豹讓「所有人都嚇壞了」。

廣告 廣告

一名顧客試圖將海豹趕出後門，但牠不斷閃躲衝進洗手間後躲藏到洗碗機下方。店員迅速拔掉洗碗機的電源，另一名顧客則從家中拿來狗籠。埃文斯則想到用當天特餐的披薩配料，來引誘這位訪客。

「我直接跟我未婚夫說，拿鮭魚！快拿鮭魚！」埃文斯回憶道。隨後他們短暫等待保育巡護員抵達，結果發現巡護員其實已在追蹤這隻四處遊蕩的海豹。埃文斯表示，「這是他們當天接到的第4通電話，他們一直在這個新建的住宅區開車尋找小海豹」。

小海豹在酒吧門口「徘徊」。（圖／美聯社）

該國保育部門證實，當日在里奇蒙接獲「大量」民眾通報稱發現海豹的消息，之後這隻「逃亡海豹」出現在酒吧。該部門發言人奧特利（Helen Otley）表示，酒吧員工在巡護員抵達前「做得非常好，確保海豹的安全」。

據悉，這隻海豹被釋放到附近的兔子島（Rabbit Island），每年這個時期好奇的幼年海豹出現在意想不到的地方並不罕見，牠們會沿著河流和溪流前進，最遠可達內陸15公里。奧特利說，「牠們可能出現在不尋常的地方，像這間酒吧，但這是正常的探索行為」。

報導稱，該國成功的保育計畫使海豹和海獅數量持續增長，讓牠們比以往更頻繁與人類接觸。科學家將這2個物種每年都會出現的一段時期稱為「愚蠢季節」（silly season），期間牠們常出現在奇怪的地方，例如住宅、高爾夫球場或繁忙道路。

埃文斯表示，這隻海豹是她與伴侶經營酒吧數月以來，第一個必須驅逐的「不守規矩顧客」。員工已將海豹命名為「蕨」（Fern），鮭魚將繼續保留在菜單上，歡迎牠再次光臨。

延伸閱讀

中職/台鋼25人名單外選手看不上眼？ 樂天解釋拿全額轉隊費原因

中職/再見了統一獅！ 林岱安傳7年約轉投富邦悍將懷抱

中職/2026年賽程出爐！3/28猿象大巨蛋開幕戰