影/未注意地下道限高！高雄貨車硬闖「車斗卡住」解體

高雄市岡山區一輛載運雞蛋的小貨車今（27）日10時許行經岡燕路地下道，疑未注意限高及標誌指示，導致車斗受限高影響與橋墩發生擠壓卡住，警方立即到場協助救援，詳細肇事責任仍將交由交通大隊進一步分析研判。

高雄小貨車闖地下道導致車斗卡橋解體。（圖／警方提供）

岡山分局今（27）日10時39分許獲報，於岡山區岡燕路地下道發生交通事故。警方到場了解，23歲男子駕駛載運雞蛋之小貨車沿岡燕路由西往東直行，行經地下道時疑未注意限高2.2公尺及標誌指示，導致高度2.6公尺的車斗受限高影響與橋墩發生擠壓卡住，所幸現場無人受傷。

警方初步調查，駕駛酒測值為0，初步研判為未遵守道路交通標誌之指示，將依《道路交通管理處罰條例》第60條第2項第3款製單舉發，可處新臺幣900元以上、1,800元以下罰鍰；詳細肇事責任仍將交由交通大隊進一步分析研判。

高雄小貨車闖地下道導致車斗卡橋解體。（圖／警方提供）

岡山分局提醒，用路人行經地下道或限高路段時，務必提前留意限高標誌、車輛高度與貨物狀況，並保持警覺，以避免危險。

