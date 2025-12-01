影/未補上乾淨碗！高雄莽漢「幼子面前推店員嗆聲」還想打人

不滿店家的服務，卻在孩子面前做出最壞示範！高雄市路竹區一間火鍋店昨（11/30）發生客人覺得店家補碗盤的速度太慢，當場跟店員吵起來還爆發推擠衝突，警方獲報趕來調解。

衝突現場。 （圖／社會事新聞影音）

據了解該店位於國昌路上，湖內分局指出，事發始於昨天晚上7點左右接獲報案，旋即派遣路竹分駐所員警趕往，抵達後了解得知，事發是因為47歲周男帶妻兒去該店用餐時，不滿店家遲遲未補上乾淨碗盤，因此跟19歲的陳姓男店員吵了起來，還爆發推擠衝突，店家因此報案。

警方到場制止。 （圖／中天新聞）

員警趕抵時，該位怒不可遏的顧客火氣旋即收了許多，員警得知後先行安撫雙方情緒，並協助釐清事發經過，過程中已向雙方告知相關法律權利義務，經調解後達成共識，雙方互相道歉後事情落幕，但該名男客在兒子面前直接跟店員動手，也成為不良示範。

