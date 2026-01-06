影／李仲生師生展《藝象繁星》開展 簽署「李仲生故事館」合作意向書

▲藝象繁星－李仲生及其門生藝術特展開幕式合影。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】「藝象繁星－李仲生及其門生藝術特展」即日起至今(115)年3月1日在彰化縣立美術館盛大展出。今(6)日上午舉行開幕記者會，彰化縣長王惠美、國立臺灣美術館汪佳政副館長、財團法人李仲生現代繪畫文教基金會董事長黃步青、策展人陶文岳教授、參展藝術家等人與會。王惠美表示，本展覽除展出已逝藝術家李仲生油畫、水彩、素描與珍稀手稿等共42件作品外，更邀請47位門生每人提供1件作品參展，全展共計89件作品，呈現李氏藝術在不同時期的演化，更於展場重現「一對一咖啡館教學」情境，使民眾得以貼近李仲生與弟子互動的精神風貌。

王惠美表示，李仲生老師被譽為「臺灣現代繪畫導師」，以獨特的思想與創作理念啟發無數後輩。1957年定居彰化後，在彰化女中任教期間首創「一對一」教學，讓彰化成為臺灣現代美術教育的重要基地。晚年生活於彰化，辭世後安葬彰化花壇，其精彩的藝術生命可說與彰化緊密相連。

▲彰化縣政府與李仲生現代繪畫文教基金會共同簽署「李仲生故事館」合作意向書，「李仲生故事館」將設於彰化市南郭路一段100號，預計於115年底揭幕。（記者林明佑翻攝）

王惠美指出，本次展出李仲生與47位弟子共89件作品，從第一代門生「八大響馬」，到北中南跨世代藝術家代表，完整呈現臺灣戰後藝術的發展脈絡，其中有12位彰化縣籍藝術家參展，呈現彰化在臺灣現代美術發展中的深厚底蘊。參展陣容媲美2019年國美館《藝時代崛起》的35位藝術家，是目前最完整、最盛大、最具歷史意義的師生展，無論對藝術教育、文化典藏或美術史，都有非常重要的里程碑意義。

▲藝象繁星－李仲生及其門生藝術特展參觀合影。（記者林明佑攝）

王惠美強調，感謝策展人陶文岳教授及策展團隊用心規劃，也感謝國立臺灣美術館、李仲生現代繪畫文教基金會，及多家私人美術館與藝術家家屬，慷慨出借珍貴典藏品，讓李氏藝術的創作脈絡得以完整呈現。在這意義非凡的日子，縣府與李仲生現代繪畫文教基金會共同簽署「李仲生故事館」合作意向書，「李仲生故事館」將設於彰化市南郭路一段100號，其前身為日治時期彰化郡役所官舍，未來將以新舊融合的理念重塑文化意象，打造彰化城市美學新地標。

國美館副館長汪佳政表示，很少有機會看見李仲生老師及其門生如此完整的作品展，感謝彰化縣政府的促成，讓民眾有機會一睹這位現代繪畫導師的作品。李仲生老師的教學風格，開放且具啟發性，為台灣現代繪畫藝術帶來深遠影響，歡迎大家一起親身感受這場令人著迷的現代藝術饗宴。

財團法人李仲生現代繪畫文教基金會董事長黃步青表示，李仲生老師在彰化的這段期間，讓許多中南部學子就近受教，培育出近百位的傑出藝術家，其現代繪畫精神由遍布全球的學生發揚光大。感謝王縣長積極推動李仲生美術館，未來落成後將成為前衛藝術的重鎮，更是彰化極具分量的文化資產。

策展人陶文岳教授表示，本次策展的主題是「意象繁星」，指的是藝術創作的豐富與多元。在浩瀚的藝術宇宙中，每一顆星星各自發亮，都有屬於自己的光芒。就像李仲生老師及其眾多弟子，都有各自的風貌，對台灣現代藝術的發展造成深遠影響。

彰化縣文化局長張雀芬表示，為推動李仲生精神在彰化持續深耕，會中王縣長與財團法人李仲生現代繪畫文教基金會董事長黃步青共同簽署「李仲生故事館」合作意向書，由基金會募集李仲生及其門生具代表性之作品，無償捐贈予縣府，縣府則進行硬體整修及軟體營運，展示李仲生大事記、典藏畫作及主題展示。「李仲生故事館」規劃設於彰化市南郭路一段100號(原日治時期彰化郡役所官舍)，預計於115年底揭幕，期盼透過建築活化與空間再造，注入藝術能量，打造城市美學的嶄新地景。

展覽期間規劃系列活動：藝術座談會、策展人導覽、李仲生學術論壇、專場講座、藝術工作坊及定時導覽服務，活動精采豐富。此外，特展期間過年不休館，將出動數百名志工協助展場及導覽服務，歡迎全國鄉親蒞臨彰化觀展、遊玩、輕旅行！