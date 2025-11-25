影/李四川延後宣布參選是對的！凌濤曝川伯特質：北北桃3都可一起選

新北市長侯友宜明年底任滿卸任，誰將代表國民黨參選2026新北市長，台北市副市長李四川被視為是最佳人選，他本人也回應，等黨的制度出來再決定怎麼做，若要參與選舉，也許明年春節後宣布。對此，國民黨桃園市議員凌濤認為，川伯延後宣布參選是對的，而且「北北桃甚至可以一起選」。

國民黨桃園市議員凌濤。（圖／中天新聞）

李四川昨日接受網路節目專訪，主持人問到何時決定參選新北市長？李四川說，國民黨的提名辦法還沒出來，現在談太早。不過，根據《中央社》報導，李四川在出席「台北市道路交通安全會報」後表示，「如果有選舉，也許到明年春節後」。

對此，凌濤今（25）日上中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》，對於李四川昨天透露，宣布參選新北市長的時間點，可能會在明年農曆春節後，他表示完全贊成，尤其完全認同川伯所說的「不用急」。

台北市副市長李四川。（資料照／中天新聞）

凌濤觀察，以現在的情況來看，李四川是民調上最具眾望的人，他的確不用急，因為他現在每天在做的事情，市民都看在眼裡，這些都是政績。有人說李四川只是為了台北市，但他卻不這麼認為，「不是啊！雙北是共同生活圈」，以川伯在台北市的經驗與政績，新北市會不需要他嗎？

凌濤指出，倘若未來的新北市長，是現在台北市的副市長，這人瞭解台北的運作，未來能否多推出一個「雙城」的政策，因為無論是交通或是生活品質、房價，還有建設都是一體的，是不是可以讓全世界看到雙北的呈現。

台北市長蔣萬安。（資料照／中天新聞）

綜合以上情況，凌濤認為，在這樣的節奏上，李四川延後宣布是對的，但這並非不積極或是沒氣魄，事實上川伯每天都在展現他的氣魄，每天把事情做好，也說自己沒有不選，甚至可以承擔，他也願意為未來北北基桃，承擔更多的想像和建設的空間，這就是川伯。

桃園市長張善政。（資料照／中天新聞）

最後凌濤想給台北市長蔣萬安和李四川一個建議，其實不用限縮在雙北，北北桃甚至可以一起選。畢竟蔣和李的關係沒話說，川伯給人的形象就是一個穩健、踏實和理性的理工男，恰好桃園市長張善政也是理工男，特質正好符合雙北，以及台灣最大多數中間選民的喜愛，那就是好選的。

