影／李多慧下班開罵哩洗勒靠 超萌口音喊「蔣萬安」XD

擁有親民形象的韓籍啦啦隊女神李多慧（이다혜），經常在社群上分享日常生活。日前她在社群平台Threads上公開一日行程VLOG，影片中，李多慧喊「我累死了」、「我要下班」，還用台語說「我要回家了啦」，最後以「哩洗哩靠」做結尾，認真說台語的模樣，讓粉絲感到更加親切。

不過影片公開後，有網友表示一開頭就聽到蔣萬安，原來是李多慧因口音生澀，早安才會被聽成台北市長名字，再次引起熱議。

李多慧公開一日行程VLOG。（圖／Threads：le_dahye）

