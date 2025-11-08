影／李多慧來台2年感性告白「永遠愛台灣」 粉絲許願：明年奪金馬、飆戲許光漢！





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

啦啦隊女神李多慧來台發展滿2年多，不但為球迷帶來難忘點滴，也為她自己寫下不少人生成就。隨著2025年即將進入尾聲，她昨（7）日深夜在Threads發出長文，感性回顧這段旅程並告白台灣。她細數過去兩年多的時光裡，在台灣成為啦啦隊、挑戰環島、也將第一次的電影演出獻給台灣。李多慧在文中感嘆「時間過得好快」也坦言：「在台灣的生活，每一天都充滿挑戰」而不少粉絲也幫她許願，希望她明年能憑電影《辛亥隧道》奪下金馬新演員、或是跟偶像許光漢一起拍電影。

啦啦隊女神李多慧來台第三年，為台灣粉絲帶來不少難忘回憶。（圖／IG：le_dahye）





