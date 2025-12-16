影／李多慧化身「聖誕小公主」萌翻網友 卻遭經紀人出賣 私下搞怪模樣全流出





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

韓籍啦啦隊女神李多慧來台邁入第三年，親民率真的個性圈粉無數。近期她釋出與外送平台的合作貼文，穿上低胸聖誕衣化身聖誕小公主，更不忘拍攝一段充滿耶誕氛圍的舞蹈影音，可甜可辣的模樣瞬間讓網友融化。不過與此同時，她竟遭到收假的經紀人「出賣」，不僅無預警開設小帳，將多慧許多私下調皮搞怪的模樣一次流出，還放話：「我會偷偷發出來不告訴多慧」讓她嚇到在限動大喊：完蛋了！

李多慧古靈精怪的可愛模樣深受大眾喜愛。（圖／IG：le_dahye、82dahyeda）





