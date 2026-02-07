影／李多慧宣布加盟下季《單身即地獄》？ 自戀喊「走在路上都有人搭訕」笑翻網友





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

韓籍啦啦隊女神李多慧的經紀人拉拉，近日再度釋出一段充滿笑點的短片，在社群上引發討論。影片中，多慧搞笑模仿韓國人氣戀愛實境秀《單身即地獄》的經典自我介紹橋段，笑翻不少網友。

畫面中，她腳踩拖鞋、自信登場，一開口便語出驚人：「我從小時候到現在一直漂亮。」接著更自豪表示：「我走在路上，沒走幾步就會有人搭訕我」，將自己的高人氣形容成「日常」。甚至一本正經地說自己會魔法，表示：「不開心的人可以秒變幸福」經紀人在貼文中納悶：「所以為什麼要拍這個」多慧則搞笑回應：「我好像要去地獄島了」可愛的影片曝光後，網友紛紛笑翻留言：「最好就穿這個拖鞋上場」、「多慧是要去可愛巧虎島」

廣告 廣告

李多慧模仿韓國人氣戀愛實境節目《單身即地獄》的自我介紹，笑翻網友。（圖／IG：82dahyeda）





更多FTNN新聞網報導

影／李多慧減肥餐大啖生菜沙拉！ 看滿桌美食臭臉喊：不好吃XDD

影／李多慧愛上杜拜巧克力Q餅興奮到跳舞！ 阿滴、HOOK等「優質好友」初嚐反應曝光

影／李多慧下班開罵哩洗勒靠 超萌口音喊「蔣萬安」XD

