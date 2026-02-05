影／李多慧愛上杜拜巧克力Q餅興奮到跳舞！ 阿滴、HOOK等「優質好友」初嚐反應曝光

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

韓籍啦啦隊女神李多慧的經紀人拉拉，近日在社群曝光一段趣味影片，引發粉絲熱烈討論。她透過簡訊託李多慧從韓國帶回爆紅甜點「杜拜巧克力Ｑ餅」，沒想到多慧返台後吃得愛不釋手，興奮到「跳起來」的模樣笑翻網友。

而在另一支影片中，多慧也將這款人氣甜點分享給 YouTuber 好友阿滴、Hook、大謙以及 Peeta葛格，四人初次品嚐的真實反應也全被鏡頭捕捉，現場氣氛相當歡樂。也有不少粉絲表示，看到李多慧在台灣網紅圈的好友，都是這幾位形象良好、幾乎零負評的創作者，讓大家格外安心。

李多慧愛上風靡韓國的「杜拜巧克力Q餅」連阿滴、Hook等創作者好友都讚不絕口。（圖／IG：82dahyeda；Threads：le_dahye）





