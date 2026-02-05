影／李多慧為祝典Lu新婚親赴郵局寄禮物 Lulu感動驚：怎麼知道我喜歡這個





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

男星陳漢典跟女星Lulu，1月於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，身為好友的韓籍啦啦隊女神李多慧（이다혜），雖未親自到場，但李多慧依舊誠意十足，不只親自手寫中文卡片，還送上浴袍及美容儀等禮物，讓夫妻倆相當感動。

Lulu還在IG限時動態中透露，李多慧親自到郵局寄卡片及禮物，直呼：「真的太有心了！」

