影／李多慧穿緊身衣秀凹凸曲線 高鐵站熱舞險錯過末班車
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨
韓國啦啦隊女神李多慧（이다혜）上週在社群PO出，一則在高鐵左營站熱舞的影片，當時她身穿黑絲透視的衣服，好身材若隱若現，讓影片一公開，隨即引起網友們熱議。
21日，李多慧再度公開一段新的舞蹈影片，地點則是改到高鐵台中站，此次她穿著微高領緊身上衣，再度展現凹凸曲線，傲人身材讓網友大讚「女生看都覺得完美比例」。
