影／李多慧穿緊身衣秀凹凸曲線 高鐵站熱舞險錯過末班車

邱筱宸醫師在臉書分享，長年吃素的她時常嘴饞，看到標榜植物性來源的零食，外表清爽、成分也看起來單純，就會以為「這應該比別的健康吧？」結果有時候仔細一看成分表，才發現裡頭其實藏著不少營養陷阱。對此，就來和大家一起拆解五樣常見的素食零食選項，分析它們的優缺點，讓我們都能吃得開心，也吃得安心。 1、消化餅乾名字健康，但不一定都幫助消化。很多人以為「消化餅乾」比較健康，甚至適合長輩或小孩吃，但它們多半由精製麵粉、糖和油製成，有些還加了氫化植物油。幾片餅乾就可能接近一碗白飯的熱量，糖和油的比例也不低。．優點：方便取得、好保存、快速消除飢餓感．注意：熱量不低、脂肪種類需留意，建議適量吃就好 2、花生仁湯溫暖甜湯，糖分大魔王。花生本身是優質脂肪與蛋白質的來源，但當它變成甜湯，常伴隨多餘熱量。一碗下肚，熱量可達400-500大卡，糖含量甚至超過25克。．優點：提供飽足感、富含蛋白質．注意：血糖控制或有三高的人要特別斟酌頻率與份量 3、即食海苔片輕盈的外表，小心高鈉。很多人愛吃海苔片，因為它薄薄一片、吃起來感覺沒負擔。但市售海苔有時為了提味，會加入大量鹽、油和調味粉，一小包的鈉含量就可能超過300毫克。．

常春月刊 ・ 1 天前