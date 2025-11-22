影／李多慧穿緊身衣高鐵熱舞 16秒片百萬人「瞳孔震動」
熱舞吸睛的還有啦啦隊女神李多慧，在台中高鐵站熱舞的短影片，短短16秒卻吸引162萬次觀看，只看見李多慧穿著膚色緊身衣，展現出完美的身材比例，讓粉絲們也為之瘋狂。
李多慧：「Say I know what you want，what you want from me。I know what you think，what you think you see。I know what you lookin' for，but I'm complete。I know what you need，but it won't be me。」
飄逸長髮甜美笑容，穿著膚色緊身上衣配上黑色牛仔褲，在台中高鐵站站牌前熱情舞動，襯出完美的身材比例，最後還補上一個要差點錯過高鐵的鏡頭，俏皮可愛模樣，萌翻眾人，紛絲看到紛紛讚賞說李多慧的腰太犯規了，還說連錯過車都那麼可愛，紛紛敲碗要李多慧也到其他高鐵站也跳上一段，不過這並不是李多慧第一次在高鐵站跳舞。
日前李多慧穿著黑色透膚短袖和熱褲在高鐵站熱舞，同樣也讓粉絲瘋狂，不少粉絲湧入她的IG留言，有人說冬天也好辣還有人說流鼻血了，更有人說太美了這樣會讓司機不專心，只能說粉絲真的太愛了。
而在台經營多年，把台灣當成家的李多慧不僅自己頻道達到百萬訂閱，同時還分享了長久維持48公斤的秘訣。
李多慧：「要抹花生醬的原因是對於穩定血糖有幫助，我最近開始在意血糖管理，吃的是有100%花生的花生醬，如果有加一點糖的話，對減肥不好。」
突破百萬訂閱，李多慧也發文感謝粉絲支持並喊話，你們讓我找到繼續努力的理由，我會更加提升自己，大大感謝粉絲們對她的愛。
【更多東森娛樂報導】
李多慧高鐵站熱舞！ 穿微透明上衣 網大讚：辣翻
李多慧維持48公斤身材秘訣 早餐蘋果塗花生醬、果昔
李多慧YT頻道破百萬訂閱 深夜淚謝台粉：來台後人生如戲
其他人也在看
郭書瑤西裝開深Ｖ「裡面0布料」！猛炸2巨獸萬人瘋看
娛樂中心／楊佩怡報導35歲女星郭書瑤當年憑藉「殺很大」廣告一夕成名，清純臉蛋與魔鬼身再加上可愛娃娃音，成為無數少男的夢中情人，跨足影視圈後也端出許多好作品，接連拿下金馬和金鐘獎項。不過成功轉型實力派演員，郭書瑤在社群仍保持發福利習慣，21日她連曬5張辣照，只見她穿著西裝外套，定睛一看衣服裡竟「一絲不掛」，豐滿上圍曲線全被看光。民視 ・ 18 小時前
男過海關褲襠「異常巨大」帶進小房間 發現驚人真相
男過海關褲襠「異常巨大」帶進小房間 發現驚人真相EBC東森新聞 ・ 1 天前
傳病危兩天！45歲《麻辣教師》女星醒了 工作團隊證實：意識已恢復
日劇《麻辣教師GTO》演員希良梨19日傳出病危消息，引起日台劇迷高度關注。她的幕後團隊21日透過官方IG更新狀況，證實希良梨已順利恢復意識，並以團隊名義向外界報告最新近況。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李多慧高鐵熱舞第二彈！ 撫胸熱舞+電眼…全網噴鼻血
韓國啦啦隊女神李多慧已在台灣發展多年，不久前個人YT頻道更是突破百萬訂閱，令她相當感動，然而最近她則是在IG上分享自己在台中高鐵站的熱舞影片，撫胸熱舞+電眼樣樣來，短短時間就獲得超過10萬人次的按讚，掀起熱議。中天新聞網 ・ 17 小時前
喪父不到24小時就動手！夫妻冒名提領412萬「全存自家帳戶」…辯詞遭法官打臉
新北市一名老翁生前曾指名次媳作為自己的遺囑執行人，沒想到亡故才過一天，次媳竟未經其他繼承人同意，就指示丈夫冒用老翁名義到銀行盜蓋印章，將帳戶裡的412萬元全數匯入家人帳戶。新北地方法院審理後，認定夫妻2人偽造文書、詐欺取財罪成立，分別判刑5月、3月，並沒收全數犯罪所得，全案仍可上訴。鏡報 ・ 12 小時前
獨／別人匯錯款卻提「侵占」索討！ 當事人怒：過錯要我承擔
桃園民眾誤將2萬元匯入嘉義布袋農會朱女士帳戶，卻因朱女士已搬至台東成功25年，存摺早已遺失，雙方在返還匯款的溝通過程中起了爭執。匯款者不願支付朱女士返回布袋農會辦理手續的交通費用，反而向其提出侵占告訴，讓朱女士與家人感到不平與委屈。律師林岡輝表示，此事透過民事不當得利途徑處理仍需協調細節，建議匯款者主動前往台東協調，才能圓滿解決此事。TVBS新聞網 ・ 1 天前
李多慧衣服太貼「炸出花生麻糬」！辣舞16秒震撼百萬人
娛樂中心／楊佩怡報導來自南韓的啦啦隊女神李多慧，憑藉充滿感染力的笑容與精湛舞姿，在台灣刮起的「多慧旋風」久久不滅，甚至帶動我國球團「外援風潮」，來台發展3年地位至今仍無人超越。昨（21）日李多慧在IG上曬出辣舞影片，只見她身穿緊身上衣，在高鐵站狂扭16秒，引發大批網友圍觀。民視 ・ 16 小時前
「我媽受傷還得為你錯誤買單？」閒置20年帳戶遭誤匯卻被告侵占 兒子怒揭：來回就要花12hr
一筆「誤匯款」竟演變為刑事爭議！近日有網友在臉書社團發文，表示母親名下農會帳戶多年未使用，卻意外收到陌生人匯款。原本希望協商返還款項，卻因雙方對交通費及處理方式意見不合，對方反而提告侵占，引發網友熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
以為是落難竟是落網！大陸網紅「橙子姐姐」涉詐被逮 粉絲心碎
網紅「橙子姐姐」失聯引發全網尋人，卻驚爆她因涉及跨境詐騙與人口販運遭柬埔寨警方逮捕！擁有13萬粉絲的她，利用「海外創業成功」形象，誘騙大學生、待業年輕女性及創業失敗者前往海外，犯罪所得更流入其名下帳戶。專家呼籲民眾提高警覺，「以為是落難，原來是落網」，令粉絲心碎不已！TVBS新聞網 ・ 1 天前
湘瑩拆避孕器3個月！突曬大肚照「肚子大到像懷孕」 穿泳裝性感現身
藝人王嫚萱（原名湘瑩）今年初無預警宣布與好友結婚，8月受訪時後透露剛把避孕器拿掉，也想要努力看看自然受孕，今（22）日她突然曬出大肚照，驚呼「肚子大到像懷孕！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
金馬紅毯／林柏宏穿一棟豪宅！全身行頭1600萬 他驚喊：不知有到這地步
曾拿下金馬獎最佳男配角的林柏宏，今年以頒獎嘉賓身分踏上金馬紅毯，一登場立刻成為焦點。他身穿 PIAGET 伯爵為金馬打造的造型，包含腕錶與珠寶在內，整體行頭估算約新台幣1600萬元，被形容「等於穿一棟豪宅在身上」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
宜蘭轎車違規"占車道買早餐" 後方整路回堵 民眾氣投訴
地方中心／黃富溢 宜蘭報導周五（22）早上7點多，正值上班尖峰時段，宜蘭有轎車違規停在路中央，占據約2/3車道，讓副駕乘客下車買早餐，後方車輛按喇叭示意，反遭回嗆，造成後方整排車輛回堵大塞車，只剩機車勉強通過，整整占了四、五分鐘後才離開，引發後方駕駛不滿投訴。行車紀錄器拍下，前方一輛白色自小客車，打著雙黃燈停在路中央，占據2/3車道，隨後往前挪到雙白線旁，讓後方整排汽車回堵、動彈不得，只剩機車能勉強鑽過。這時副駕乘客還悠哉下車買早餐，就這樣霸占了四、五分鐘才離開，彷彿把街道當自己家，誇張行徑，讓後方駕駛氣得投訴。聲源:投訴人(變音)：「下車買早餐，然後是有示意按他的喇叭，就是後面已經滿嚴重的塞車，因為上班時間嘛，那車主還下車就是罵人啊，說買個早餐停車怎樣什麼的，是有一點啦(嚇到)就是有一點恐懼的感覺這樣子，我有點害怕這樣」。附近民眾：「這裡雙白線有車停在那邊買東西，車全部都兩排，所以有車違停 ，擋在那邊才會過不去」。附近民眾：「等好幾台車才能出去，(為什麼)紅綠燈很多，車子它也不讓你啦」。白車駕駛違規停車，造成大塞車。（圖／民視新聞）白車駕駛違規停車，造成大塞車！事發就在宜蘭中山路五段過宜蘭橋往北方向，周五早上7點多當時正值上班時間，車流量大，轉彎直行車輛全卡在一起，加上雙白線怕違規被檢舉，民眾不敢亂超車，結果被這台違停轎車害到動不了。警方獲報後到場已經不見了。宜蘭分局新生所所長 黃柏瑋：「本分局確有接獲110報案，惟派員趕赴現場未發現違規車輛，續責由轄區派出所於重點時段加強巡邏、取締違規」。宜蘭轎車違規「占２／３車道。（圖／民視新聞）違規占用車道，依道交條例，可處600到1200元罰鍰，一時圖方便隨意停車。造成整條路大塞車，不僅害了別人，還可能吃上罰則。原文出處：宜蘭轎車違規「占２／３車道」買早餐 引後方整路回堵民眾氣投訴 更多民視新聞報導血管堵住「元凶不是油」！醫揪出餐桌上真兇：最容易被忽略大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們擁愛反暴力、鄰里齊守護！ 高市跨局處推動防治與預防民視影音 ・ 4 小時前
郭俊辰傳死訊！現身機場遭疑范世錡頂替
[NOWnews今日新聞]中國男星于朦朧在10月墜樓身亡後，死因及過程扯出演藝圈黑料，至今陰謀論仍瘋傳。日前還傳出與于朦朧生前合作過陸劇《太子妃升職記》的男星郭俊辰，恐成為下一個于朦朧。而近日網路傳出...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
越南正妹「帶槍劫獄黑幫男友」！記者竟喊「胸很大」 遭吊銷
國際中心／綜合報導柬埔寨斯雷省法院外18日上午上演了一場堪比電影的越獄，一名越南女子提前潛伏在法院外，等到載著6名囚犯的囚車抵達並開門下放時，她迅速上前，把藏好的手槍交到黑幫頭目手中。男子接過槍立刻對著警員示警，隨後與這名女子跳上預先準備的汽車逃離現場。女子被捕時，被現場媒體包圍，竟有記者竟當眾伸手撫摸女子的臉，還語帶輕佻地評論「皮膚好滑」、「胸部很大」等言語，瞬間點燃網路怒火，在不斷升高的公憤下，柬埔寨資訊部火速介入，撤銷那名觸碰女子的記者採訪證，並禁止他繼續從事任何新聞或影像相關的工作。民視 ・ 12 小時前
金馬紅毯／5美曝光！林依晨產後5月逆襲「透視爆乳」李千娜優雅純白登場
第62屆金馬獎頒獎典禮將於今（22）日於臺北流行音樂中心舉行，來自全世界四面八方的影人齊聚一堂，眾多女星以截然不同的風格優雅亮相，其中五位女星最受矚目，不論氣質、造型或戲劇代表作都引發討論，紅毯5美也曝光了。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
有片／中國「瘋子新娘」跑遍各場婚禮 悲情內幕揭曉不勝唏噓
在中國山東東明縣有位引人注目的女子，她時常披著一襲婚紗現身街頭，或頻繁造訪婚紗店。這名奇特的女子更熱衷於參加陌生人的喜宴，總是靜靜地安坐在角落，不喧嘩也不生事。這樣荒誕的行徑讓她被外界取名為「瘋子新娘」。據聞，這位女子背後有著一段令人唏噓的故事，有人揣測她是因遭逢丈夫外遇背叛，情感重創；也有版本流傳，她在新婚之日親眼目睹摯愛死於車禍，諸多變故導致她活在過去，執著於往日的愛情。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
李多慧穿緊身衣現身高鐵 熱舞秀凹凸曲線「險錯過末班車」好糗
韓國啦啦隊女神李多慧2023年來台發展，先在樂天桃猿啦啦隊擔任樂天女孩，去年轉戰為味全龍應援。常在社群網站分享近況的她，最近曬出自己穿緊身衣在台中高鐵站熱舞的影片，凹凸有致的曲線和小蠻腰超吸睛，她下秒自嘲跳得太忘我，差點錯過末班車，笑翻粉絲。中時新聞網 ・ 14 小時前
邊荷律辣翻了！「上帝視角」洩深溝...纖細腰身藏不住 再曝1喜訊
韓籍啦啦隊邊荷律是中信兄弟「Passion Sisters」的人氣成員，憑藉可愛外貌以及活潑性格，來台一年多圈粉無數。今（21日）邊荷律釋出美照道謝網友在直播中力挺，其中「上帝視角」的拍攝畫面，辣露驚人好身材。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李多慧高鐵站「16秒辣舞片」撫胸超犯規！透膚太貼惹網暴動：頭暈目眩
味全「小龍女」李多慧是第一位來台發展的南韓啦啦隊女神，接地氣的她近日再度掀起社群話題。她在Instagram 上分享一段於 台中高鐵站熱舞的短影片，短短16 秒的畫面曝光後，立刻引爆超過162萬次觀看，網友直呼「太辣太可愛」、「看暈」，更有人笑稱：「今天也搭高鐵，怎麼沒遇到本人！」留言區瞬間被粉絲灌爆。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
金馬62》陳意涵事業線搶鏡！桂綸鎂透膚黑蕾絲散冷豔氣場
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在臺北流行音樂中心盛大登場，紅毯自傍晚5點半開始，眾星依序亮相，為晚間7點的典禮揭開序幕。今年的紅毯上，陳意涵與桂綸鎂成為媒體焦點，各自以截然不同的風格驚豔全場。中時新聞網 ・ 6 小時前