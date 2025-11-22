影／李多慧穿緊身衣高鐵熱舞 16秒片百萬人「瞳孔震動」

熱舞吸睛的啦啦隊女神李多慧。（圖／李多慧YouTube）





熱舞吸睛的還有啦啦隊女神李多慧，在台中高鐵站熱舞的短影片，短短16秒卻吸引162萬次觀看，只看見李多慧穿著膚色緊身衣，展現出完美的身材比例，讓粉絲們也為之瘋狂。

李多慧：「Say I know what you want，what you want from me。I know what you think，what you think you see。I know what you lookin' for，but I'm complete。I know what you need，but it won't be me。」

飄逸長髮甜美笑容，穿著膚色緊身上衣配上黑色牛仔褲，在台中高鐵站站牌前熱情舞動，襯出完美的身材比例，最後還補上一個要差點錯過高鐵的鏡頭，俏皮可愛模樣，萌翻眾人，紛絲看到紛紛讚賞說李多慧的腰太犯規了，還說連錯過車都那麼可愛，紛紛敲碗要李多慧也到其他高鐵站也跳上一段，不過這並不是李多慧第一次在高鐵站跳舞。

日前李多慧穿著黑色透膚短袖和熱褲在高鐵站熱舞，同樣也讓粉絲瘋狂，不少粉絲湧入她的IG留言，有人說冬天也好辣還有人說流鼻血了，更有人說太美了這樣會讓司機不專心，只能說粉絲真的太愛了。

而在台經營多年，把台灣當成家的李多慧不僅自己頻道達到百萬訂閱，同時還分享了長久維持48公斤的秘訣。

李多慧：「要抹花生醬的原因是對於穩定血糖有幫助，我最近開始在意血糖管理，吃的是有100%花生的花生醬，如果有加一點糖的話，對減肥不好。」

突破百萬訂閱，李多慧也發文感謝粉絲支持並喊話，你們讓我找到繼續努力的理由，我會更加提升自己，大大感謝粉絲們對她的愛。

