影／李多慧綁鞋帶不忘偷懶 下秒嚇慘網笑翻：水不過三秒

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[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

中職味全龍的韓籍啦啦隊女神李多慧（이다혜），憑藉甜美外型及親民個性吸引大量粉絲支持。日前李多慧在味全龍主場應援時，被粉絲目擊到他趁著綁鞋帶順便休息，沒想到下秒，一旁的特效機噴出噴霧，讓李多慧當場嚇到跌坐在地。

而李多慧可愛的反應也讓許多粉絲笑翻，影片上傳至今已突破4萬次觀看。

李多慧嚇到跌坐在地。（圖／YT：李多慧이다혜 DahyeLee #82 後援會）

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