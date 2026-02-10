影／李多慧與味全龍韓籍「三本柱」確認續約！ 小龍女全新陣容曝光 林襄接棒副隊長





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

啦啦隊女神李多慧來台發展邁入第三年，憑藉親民可愛的個性，人氣持續攀升。隨著新的一年到來，外界也關注她是否續留味全龍。對此，味全龍球團昨（9）日也透過官方社群正式宣布，李多慧確定續約，將持續以「Captain」身分領軍小龍女；而包括金娜妍、權喜原在內的韓籍「三本柱」也全數留隊。

另外，小龍女隊長將由小映繼續擔任，負責對外代表與發言角色，林襄則接棒出任副隊長，協助團隊各項大小事務的推進。練習生瑄瑄、姵宸、貝拉也轉為正式成員，而小龍女也迎來張愛、佳依兩位潛力非凡的練習生。此外，小龍女也在新的一年改名「Dragon Beauties新光人壽小龍女」迎接新氣象。

李多慧確認續留擔任小龍女「Captain」一職；林襄則將接任副隊長。（圖／IG：le_dahye、95_mizuki）





