影／李多慧0偽裝「排隊買丹丹漢堡」 高鐵上狂嗑：去台南特別興奮的原因

[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

韓國啦啦隊女神李多慧（이다혜）來台發展兩年多，高人氣且個性親民的她，經常在社群分享日常生活。近日經紀人也分享一段李多慧排隊買丹丹漢堡的短片，日前她為了工作南下，忙碌之餘，還不忘外帶漢堡享用。

經紀人還透露，李多慧當天一早起床就傳訊息說「我想吃丹丹」，她也現身留言區，笑認「我每次去台南…去高雄時…特別興奮的原因」。

