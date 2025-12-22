影》李晧禎洩小安、Mimi姐妹互動 認來台遇「撞牆期」：不喜歡自己這樣
有著「釜山女神」之稱的韓籍啦啦隊成員李晧禎，今年正式宣布重返台灣，再度加入富邦勇士啦啦隊應援行列，消息一出立刻引發大批粉絲關注。日前她也在節目《女神放大鏡》中暢談再次來台的心情與近況，展現專屬於釜山女孩的率真魅力。
談到與「姐姐」或是「妹妹」相處時似乎有不一樣的性格，李晧禎表示，會有不一樣的相處模式是因為對方的個性而不是年紀的關係，她舉例，和小安相處時就像與朋友開玩笑，但對方有時也會像姊姊一樣，在她遇到困擾時給予建議，讓她感到十分可靠；至於Mimi則是讓她感到自在的妹妹，能毫無壓力地一起玩鬧。被問到比較喜歡當姊姊還是妹妹時，她笑說其實兩個都喜歡，「一直當姊姊或一直當妹妹都很累，現在這樣有時是姊姊、有時是妹妹是最好的狀態。」
記者也趁機玩起「殘酷四選一」，問晧禎與同公司的2S團員中誰的感情最好時，李晧禎一度直呼題目太壞，甚至還反問記者「爸爸跟媽媽你喜歡誰？」在聽到記者回答喜歡她時，也現場無情吐槽「我不喜歡」，幽默的真性情也讓在場眾人笑出聲。但最後才笑著表示，如果一定要選，應該會是同為釜山人的李貞潤，因為兩人私下較常約見面，但也不忘強調「大家感情都很好，千萬不要誤會」。
外界常稱她為「晧禎大哥」，她也親自解釋這個綽號的由來。她透露，一開始並不是因為個性直爽，而是因為說話時帶有釜山腔，聽起來很像「大哥」，久而久之就有了這個稱號，「結果後來發現，我的個性好像也真的滿像大哥的。」身為道地釜山人，李晧禎也推薦家鄉景點，她特別點名廣安里海邊，表示當地許多餐廳都有露天座位，可以邊看海景邊用餐，白天和夜晚的風景都很漂亮。至於粉絲如果到釜山是否有機會巧遇她，她則笑稱自己沒工作時幾乎都待在家，頂多帶著愛犬散步，「所以想遇到我，還是球場見吧！」
回顧第一年來台灣發展的低潮期，李晧禎坦言，剛來台時因為體重下降、體力變差，想做很多事卻心有餘而力不足，一度感到相當悶，甚至不喜歡自己。但這段時間回到韓國後，她調整作息、認真運動，讓身體回到更健康的狀態，也希望未來能以更好的狀態與大家見面。
雖然私下個性偏好獨處，但她表示，自己很清楚如何在工作與生活之間取得平衡。她笑說，粉絲們也都了解她的個性，甚至會在活動結束後貼心提醒她「趕快回家休息」，讓她直呼感動。至於對粉絲的喊話，她保持一貫「晧禎大哥」風格，沒辦法甜喊「사랑해」，但也衷心地對著粉絲們說出一句「고마워」，並笑著表示，希望大家能繼續多多支持她。
