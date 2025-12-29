影／李晧禎直播遇7.0強震嚇慘 急躲桌下：好可怕QQ

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

台灣東部海域27日晚間發生規模7.0地震，不只台灣人陷入驚嚇，富邦勇士的韓籍啦啦隊女神李晧禎（이호정）也被嚇到。地牛翻身的當下，李晧禎正在社群平台上直播，沒想到強震來襲，讓她嚇的驚慌失措，還躲到桌子底下，全程李晧禎慌張地問「該出去嗎」，還要粉絲打韓文告訴她，最後更是急忙關閉直播，可見真的嚇得不輕。

事後李晧禎發了一張流淚的眼睛近照，直接被地震嚇哭，但她也不忘惦記粉絲安全，喊話「希望大家平安」。

李晧禎急忙躲到桌子下。（圖／TikTok：leehozeong）

