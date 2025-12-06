影／李洋現身中山女高校慶 歡迎學生一同晨跑

中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋（右）受邀出席，學生爭相與他自拍。記者余承翰／攝影

中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋驚喜現身，一同切蛋糕慶祝，讓學生們興奮不已，許多人直呼「部長好可愛」。李洋也親自為大隊接力賽鳴槍，他表示，運動部就在旁邊，自己早上練跑的路線都會經過中山女高，也歡迎學生加入與他一起晨跑。

中山女高今天舉辦128周年校慶，校歌創作人黃國倫（前）受邀出席，與校長張云棻（中）一同領場校歌。記者余承翰／攝影

校歌創作人黃國倫也受邀出席，帶領全校師生一同唱百年校歌「快樂中山人」。校長張云棻則親自參與大隊接力賽，擔任第一棒，與學生們一起同樂。

中山女高今天舉辦128周年校慶，運動部長李洋（左）受邀出席，與校長張云棻（右）一同戴上可愛頭飾。記者余承翰／攝影

