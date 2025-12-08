影／李珠珢確診結膜炎仍出席活動超敬業 台上用中文數數字超可愛XD





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

韓國啦啦隊女神李珠珢（이주은）11月29日出席粉絲見面會，沒想到她一早就感到身體不適，最終確診急性結膜炎，不過李珠珢仍堅持敬業登台與粉絲互動，雖然全程帶著眼罩，但狀態依舊可愛、有精神。

當天李珠珢在活動尾聲感性表示「這次來台灣應該是我今年最後一次行程」，最後感謝所有人一直以來的支持，還表示會想念粉絲，讓現場許多人當場紅了眼眶。

李珠珢確診急性結膜炎仍敬業出席粉絲見面會。（圖／YT：台式應援團 Taiwaning LA）

