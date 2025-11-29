影／李珠珢被問有沒有想粉絲 口誤喊「沒有」懊惱表情超可愛

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

韓籍啦啦隊女神李珠珢（이주은）28日出席代言活動，時隔一段時間再度與台灣粉絲見面，意外發生可愛插曲。

就在李珠珢與現場觀眾們歡送的時候，一位粉絲問到「有沒有想我們」，李珠珢起初表示有，沒想到接著卻用中文喊出「沒有」，下秒意識到自己似乎口誤的她，露出懊惱表情，不過李珠珢也隨即向工作人員詢問正確的中文，化解可愛的小烏龍。

李珠珢28日出席代言活動。（圖／翻攝畫面）

