影／李雅英化身「真人版金髮芭比」 超仙畫面曝光網喊：這不是阿勇





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

中職富邦悍將的韓籍啦啦隊女神李雅英（이아영），除了甜美外型外，親民個性讓他獲得粉絲們喜愛，當李雅英展現親切又搞笑的一面，總會被笑稱是「阿勇」。

近日他在社群平台PO出一則10秒短片，只見李雅英變身金髮女神，宛如真人版芭比，不同以往的造型，令人眼睛為之一亮。影片公開後，網友見了直呼「這不是阿勇」，還有人留言「Super idol的笑容都沒你的甜」。

李雅英PO出金髮造型的10秒短片。（圖／Threads：yyyoungggggg）

