影／李雅英驚喜推新曲引檸檬現身留言 她竟回：絕不會讓妳唱這首XD

韓籍啦啦隊女神李雅英（이아영）去年（2025）12月推出個人單曲，輕鬆的旋律受到不少好評，後續李雅英也與富邦悍將啦啦隊檸檬一起拍攝影片，不過隊友的歌唱實力卻讓她笑喊「這不是我的歌」。

今（28）日李雅英無預警在社群上發布新歌預告，透露31日中午12點將釋出新曲《狐狸呀》，驚喜貼文引來檸檬留言「你還有歌！！？哇塞！」，李雅英則回覆「我絕不會讓你唱這首歌」，互動可說是相當逗趣。

