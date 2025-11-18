(影) 杜拜航展各國新飛機亮相! 俄急賣戰機 這國「首長不敢坐」客機也現身...

[Newtalk新聞] 2025 年杜拜航展於 11 月 17 日至 21 日在阿聯酋杜拜阿勒馬克圖姆國際機場舉行，吸引全球航空航太企業與軍事代表團參展。展會現場既有民用飛機，也有軍用機型亮相，展示各國最新研發成果。





中國商飛在開幕當天展示 C919 和 C909 客機。 C919 以白色機身搭配藍綠色塗裝進行飛行表演，機腹噴塗「 C919 」標識。C919 為中國首款完全自主研發的幹線客機，其加長版可容納 210 名乘客。C909 為中國首款投入商業運營的支線噴氣式飛機，已向國內外交付 170 餘架。中國商飛在展館內展示全譜系飛機模型，包括 C909 、 C919、 C929 及其多種衍生型，並展示公務機、醫療機、滅火機與貨機等多樣化產品。不過出於安全考量，目前還沒有中國的首長公開搭乘過號稱「國產」的C919客機。

廣告 廣告





俄軍蘇-57戰機。 圖 : 翻攝自張斌說





俄羅斯代表團則以軍用飛機亮相，展示蘇- 57 戰鬥機的特技飛行，以及升級版雅克- 130M 戰鬥教練機和伊爾- 76MD-90A(E) 重型運輸機。蘇- 57 在軍方裝備數量有限，俄方透過航展展示相關機型。





印度空軍參展的「光輝」戰機在航展期間出現液體洩漏現象，現場工作人員對事件進行初步處理，但洩漏原因尚未公布。印度代表團及空軍方面截至目前尚未發表官方回應。





航展期間，波音與空客也就 C919 等新機型表達了意見，指出競爭是行業現象。中國商飛已在國內市場投入運營，並持續推進機型研發與產能建設。俄羅斯與印度則以軍用與展示機型參展，展出內容包括各類戰鬥機、教練機和運輸機。各國參展機型均在展館或飛行表演中向觀眾展示其設計與功能。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 戰狼開戰高市早苗! 日網用「中外交部格式產生器」回嗆 : 台灣是獨立國家

OPT將被美「一刀斬斷」? 邁向職場跳板被抽 41.8萬留學生畢業恐遭趕走