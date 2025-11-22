影／杜拜航展墜機事故！印度國產戰機墜毀「飛官殉職」 疑早有漏油問題？當局駁斥：假訊息！
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜
杜拜航空展週五（21日）下午發生墜機意外。一架參與特技表演的印度空軍「光輝」（Tejas）戰機，於台灣時間晚間6點10分左右失事墜地，撞擊瞬間引發巨大火球，現場濃煙直竄天際。靠近機場的觀眾區一度陷入混亂，家長帶著孩童慌忙撤離。影片顯示，戰機在失控後疑似嘗試拉升高度，飛行員未見彈射逃生。路透社稍早證實，飛行員已殉職。
「光輝」戰機為印度自主研製的第四代半輕型戰機，可執行制空、近距離空戰與對地攻擊任務，也具備海上作戰能力，被視為印度國防工業的重要指標機型，家族系列包含空軍與海軍版本單座機，以及雙座教練機。
值得關注的是，墜機前一天有民眾拍到疑似「漏油」畫面，引發外界質疑機體狀況。不過印度官方斥責相關貼文為假訊息，強調那是「高溫地區例行排放冷凝水」與事故無關。
