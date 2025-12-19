影／杰倫宇宙合體！ 周董接代言「4分身同框」掀討論

4位「周董分身」，直接展開杰倫宇宙。（圖／翻攝自微博＠AKA小肥仔中文说唱圈）





中國外送平台推出新廣告，竟然請來天王周杰倫代言，但不只這樣，還出奇招找來4位「周董分身」，畫面一字排開效果感十足。

廣告片段：「聽說周杰倫代言了外賣，送得很快唷。」

輪流呼喊口號，乍看之下，還以為是天王周杰倫，欸欸欸欸！不對啦。這些人只是長得像周杰倫的雍杰倫、卷倫、魔都杰倫、粥餅倫，四位分身一字排開，代言中國外送平台廣告畫面一出，掀起眾多討論。不過有人說，這難道是平台廣告預算有限嗎？但沒有啦，天王周杰倫是真的有代言。

這一次是真的周杰倫了，坐鎮代言外送平台廣告，一連還拍了好幾支。而平台這次主打的是「1+4」策略，一本尊四分身，果然成功製造話題。也被不少粉絲笑說，真的難分真假，沒看到本尊廣告前，還真的差點就相信了。



