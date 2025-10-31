(影) 東亞安全格局將劇變 ! 川普批准韓建核潛艦 日本高市政府恐「被迫」跟進

[Newtalk新聞] 《日經亞洲》31 日報導，美國總統川普批准韓國建造核動力潛艦的決定，可能引發東亞地區安全格局重大變化。報導指出，日本也正在研議升級其潛艦艦隊，新上任的首相高市早苗政府對此持開放態度，若韓國實際採購核潛艦，日本或將「被迫效仿」。





據了解，高市早苗領導的自民黨及執政聯盟夥伴日本維新會已在協議中表示，將推動獲得「下一代推進系統」潛艦。日本新任防衛大臣小泉進次郎於 22 日的就任記者會上透露：「所有選項都將考慮在內，不排除任何可能性。」

廣告 廣告





然而，《日經亞洲》提醒，日本若採購核潛艦，將面臨中國、俄羅斯及北韓的強烈反對。核動力潛艦相較於傳統柴電潛艦，具有水下隱蔽性佳、續航力長等優勢，可執行多種作戰任務，但建造成本高昂。日本與韓國目前僅擁有柴電潛艦，長期依賴美國核潛艦牽制區域軍事威脅。





美國總統川普28日在日本會見新首相高市早苗，並大讚美日的同盟關係「比以往任何時候都更加牢固」。 圖：達志影像／美聯社





報導指出，日本防衛省一直推動常規潛艇配備遠程飛彈的計畫，部分國防分析家認為，核動力潛艦可用於此目的。與此同時，澳洲也計畫透過「美英澳三邊安全夥伴關係」（AUKUS）採購首批核潛艦，並在 2055 年前完成新型核潛艦研發與部署，預估耗資 2,450 億美元。





美國與韓國領導人於 29 日在慶尚北道慶州市國立慶州博物館會面。韓國總統李在明請求美國提供核燃料，以提升核潛艦作戰能力，並指出柴電潛艦水下續航力有限，追蹤中國及北韓潛艦受限。川普雖未直接回應，但強調美方願與韓國在造船與防務領域合作。





韓國總統李在明請求美國提供核燃料，以提升核潛艦作戰能力，並指出柴電潛艦水下續航力有限，追蹤中國及北韓潛艦受限。川普雖未直接回應，但強調美方願與韓國在造船與防務領域合作。 圖:翻攝自百度





《韓聯社》指出，這是韓國首次正式宣布有意引進核動力潛艦。美國《Politico》報導，川普於 30 日表示，美方將分享核動力推進技術，協助韓國建造至少一艘核潛艦。川普並在社交平台發文稱，韓國已同意向美國支付 3,500 億美元，並大量採購美國能源與投資，美韓軍事同盟將更為緊密。





對此，中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方注意相關情況，呼籲韓美雙方切實履行核不擴散義務，維護區域和平穩定。郭嘉昆強調，中國將繼續奉行防禦性國防政策與睦鄰友好的外交政策，致力於維護地區安全與安寧。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不是川普說甚麼都ok! 美國提出「這要求」 高市早苗悍然拒絕了.....

51vs.47! 又有共和黨議員倒戈 參院終止川普的全球關稅政策