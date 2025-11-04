影/東京街頭驚現「1米長野豬」狂奔 民眾嚇通報、當局籲勿靠近

日本東京江戶川區今（4）日清晨出現一起騷動，許多民眾在街頭目擊了「野豬」的蹤跡。區當局隨後發出警告，呼籲民眾「如發現野豬，請勿靠近」。

東京江戶川區民眾在街頭目擊了「野豬」。（圖／NNN）

根據《朝日新聞》與《富士新聞網》等日媒報導，當地時間今日上午6時許，東京都江戶川區東葛西有民眾撥打110報案稱，看到「一頭野豬在路上奔跑」。

警視廳指出，在今日上午6時至6時30分之間，一共接獲了9起報案，指出在葛西橋通的路上，看見野豬往南方跑去的情報。根據目擊者的描述，該頭野豬體長約一公尺。野豬於6時23分左右在西葛西8丁目被最後一次目擊到，之後便消失不知去向。

廣告 廣告

截至中午，當局並未接獲任何人員被害或受傷的報告。江戶川區防災危機管理課的負責人表示，當地出現野豬的情況，還是第一次聽說。

由於野豬出沒的時間正好與民眾通勤、上學時段重疊，恐對行人造成危險。江戶川區當局也將情報與教育委員會和相關部門共享，並在官網上呼籲民眾「請務必多加注意。如果發現了野豬，請勿靠近」。

延伸閱讀

粿粿、王子「裸體相擁照」被抓包？傳同居3個月 吃定范姜不敢爆料

范姜彥豐風波後首露面！暴瘦11公斤直播喝「粿王飲料」

粿粿「為何很受男生歡迎？」 網揭關鍵：男生眼裡是頂標