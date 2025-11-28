影/東北季風驚喜！冰霰降臨南投合歡山 遊客幸福邂逅

受到東北季風影響，南投合歡山於28日中午12點左右再次出現冰霰現象，吸引了眾多遊客前來拍照留念。許多登山客也把這一難得的景象用手機錄影下來，紀錄下當時的美好時刻。不過，由於當地氣溫尚未低至冰點，冰霰一落地便迅速融化，讓人感受到氣候變化的微妙。

南投合歡山於28日中午12點左右再次出現冰霰現象，吸引了眾多遊客前來拍照留念。（圖／台灣追雪團提供）

這一景象引發了網友的熱烈討論，許多人在社群媒體上分享了自己的拍攝作品，並表達對自然奇觀的讚嘆。合歡山的美景與冰霰的奇特結合，成為了當日熱門話題。

