影/東部戰區釋圍台軍演首波畫面 隨行陸記者喊：抵達台島以東

大陸解放軍今（29）日發動「正義使命-2025」圍台軍演。東部戰區午間在官方微博釋出首波畫面，一名身著迷彩服的隨軍記者在船艦上聲稱，已隨海軍編隊抵達「台島以東海域」。

東部戰區釋出的軍演畫面，一名記者在船上稱隨海軍編隊抵「台島以東海域」。（圖／翻攝微博@東部戰區）

東部戰區表示，12月29日，東部戰區位台灣島以東海空域，組織驅護艦、殲轟機等兵力，開展對海突擊、區域制空、搜潛反潛等科目演練，檢驗了海空協同、精準尋殲能力。

東部戰區釋出的約40秒畫面顯示，火箭軍在暗夜中出動就位，戰機陸續在黑夜及凌晨升空執行任務。海軍艦艇編隊出發，畫面可見一名男記者在船艦上、對著鏡頭表示，「我已跟隨海軍編隊，抵達台島以東相關海域」。

東部戰區釋出的軍演畫面。（圖／翻攝微博@東部戰區）

東部戰區自今日上午9時起，陸續以中英文釋出圍台軍演的相關內容。包括宣布在台灣海峽中部海空域，組織殲擊機、轟炸機、無人機等兵力，協同遠程火力，開展對陸機動目標打擊演練，檢驗精打擊要能力。隨後又釋出在台灣島北部、西南海空域展開對海實彈射擊等科目訓練的消息。

下午3時許，東部戰區又宣布在台灣島西南空域，進行區域巡邏、空中對抗、信息支援等科目演練，檢驗了多機種協同、奪取空中制權能力。

