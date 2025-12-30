（影）東風導彈故意蓋上大黃布! 防解放軍「由演轉戰」 國安高層 : 軍演有這4目的
[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區 29 日啟動代號為「正義使命－2025」的聯合軍事演習，自即日起在台灣海峽及台灣島周邊多個方向展開。演習兵力涵蓋陸軍、海軍、空軍與火箭軍，活動範圍包括台灣海峽、台灣島北部、西南、東南及以東海域。而中國以中聯重科起重機作為掩護，隱藏東風 ( DF ) 系列機動式洲際彈道飛彈發射車。從外觀上看，這些設備與中國知名製造商的工程起重機無異；但實際上，其內部是可用於發射洲際彈道飛彈的武器系統。
中共東部戰區發言人表示，此次演習是在「無預警」情況下展開，並非針對台灣方面的即時挑釁行為，而是針對近期「美台勾連」所採取的反制行動。發言人點名，美國上週宣布對台軍售金額高達 110 億美元，嚴重破壞台海穩定，中方要求美方切實恪守「一個中國原則」與中美三個聯合公報，停止向「台獨」勢力釋放錯誤訊號。
我國退役少將栗正傑表示，本輪圍台軍演比前 3 次規模大很多，提醒留意解放軍導彈是否再次飛越台灣本島上空落入東部海面，同時警惕演習「由演轉戰」的風險。
據X《蔡慎坤》消息，外界認為，東部戰區近期更換司令員後，演習也具有展示軍事存在與內部整合的象徵意義。部分觀察認為，這波軍演表面上對台施壓，實際上也帶有向美國試探台海政策底線的意味，尤其是在美國總統川普政府於俄烏戰爭及委內瑞拉議題上態度被視為相對保守的背景下。
對此，我國已提高警戒。根據《聯合新聞網》 29 日報導，國軍海軍「海鋒大隊」當日上午出動雄風飛彈車隊，裝載雄風二型、雄風三型反艦飛彈及通訊指揮車，從營區駛出，前往相關戰備位置執行應對任務。
國安高層人士指出，我國軍方日前已掌握相關「徵候」，包括特定解放軍軍艦與中國海警船隻在台灣周邊海域活動頻繁，因此預判演習可能於近日展開，並事前完成必要部署與研判。該名人士進一步分析，北京此時啟動軍演，可能有 4 項考量，包括：一、藉由台海情勢轉移內部與國際焦點；二、在未來川習會前尋找戰略空間；三、測試美方在印太地區的安全承諾；四、反映中國軍隊內部仍持續進行整頓與清洗。
此外，中國海警局也同步公布 3 張照片，顯示中國海警船在解放軍聯合演習期間，於台灣周邊及外島烏坵、馬祖海域執行所謂「執法巡航」任務。
更多Newtalk新聞報導
「開局即打」! 共軍突襲環台軍演「正義使命-2025」 這「4大特點」要小心.....
巴拿馬反中! 深夜悍然拆除華人抵巴紀念碑 中國怒了 要求究責並復原
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 72
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 28
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 28
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 43 分鐘前 ・ 發起對話
曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光
資深藝人曹西平於昨（29日）深夜傳出在家中辭世，享年66歲，消息曝光後震撼演藝圈。回顧曹西平的人生，他在犀利直率的外表之下，長年承受著一段鮮少被外界真正理解的痛楚——母親於2005年驟然離世，成為他此後20多年始終無法放下的心結。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 3
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 2 小時前 ・ 43
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 467
【2025ETF風雲榜】力壓0056！「最猛高股息」00882年賺25% 這3檔不賺反虧一次看
2025年步入尾聲，台股飆漲表現寫下不少驚奇。《Yahoo股市》也統整近年最具話題性的高股息ETF今年來報酬率排行榜（還原權息值），前三名均有2成以上報酬率，中信中國高股息（00882）以25.63%登頂，力壓老牌知名的高股息ETF 0056，卻有3檔不僅沒賺錢，報酬率更呈負值。資深證券分析師謝明哲受訪指出，今年企業高度成長，明年配息可期，且高股息仍是追求現金流的優選，明年仍可繼續投入。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 2
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
台股最貴！股王信驊攀7,715元續寫新天價 今年來大漲5,440元最驚人
股王、全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊（5274）不甩大盤低迷氣氛，今（30）日盤中股價一路驚驚漲，截至上午9時40分，暫報7,715元再寫歷史新天價，大漲8.6%、615元。股王自今年4月股災低點以來，已飆漲5,440元，漲幅逾2倍之多。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前 ・ 5
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
曹西平乾兒子Jeremy是誰？哥哥、母親7年前雙亡 「真實身分」曝光
資深藝人曹西平昨（29日）晚間10點27分驚傳猝逝於新北市三重住處，享壽66歲。曹西平的乾兒子Jeremy前往住處探視時，發現他已無生命跡象，立即通報警消。救護人員到場後確認曹西平已明顯死亡，遺體出現屍斑與肢體僵硬，判定死亡多時，乾兒子當場忍痛放棄急救。如今乾兒子真實身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 1 天前 ・ 522
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
共軍實彈射擊散落我24浬線周邊！顧立雄坐鎮掌握痛批中共高度挑釁
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導國防部今（30）日表示，自今早9時起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 157