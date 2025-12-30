（影）東風導彈故意蓋上大黃布! 防解放軍「由演轉戰」 國安高層 : 軍演有這4目的

[Newtalk新聞] 中國人民解放軍東部戰區 29 日啟動代號為「正義使命－2025」的聯合軍事演習，自即日起在台灣海峽及台灣島周邊多個方向展開。演習兵力涵蓋陸軍、海軍、空軍與火箭軍，活動範圍包括台灣海峽、台灣島北部、西南、東南及以東海域。而中國以中聯重科起重機作為掩護，隱藏東風 ( DF ) 系列機動式洲際彈道飛彈發射車。從外觀上看，這些設備與中國知名製造商的工程起重機無異；但實際上，其內部是可用於發射洲際彈道飛彈的武器系統。





中共東部戰區發言人表示，此次演習是在「無預警」情況下展開，並非針對台灣方面的即時挑釁行為，而是針對近期「美台勾連」所採取的反制行動。發言人點名，美國上週宣布對台軍售金額高達 110 億美元，嚴重破壞台海穩定，中方要求美方切實恪守「一個中國原則」與中美三個聯合公報，停止向「台獨」勢力釋放錯誤訊號。





中國以中聯重科起重機作為掩護，隱藏東風 ( DF ) 系列機動式洲際彈道飛彈發射車。 圖：翻攝自 X NEXTA





我國退役少將栗正傑表示，本輪圍台軍演比前 3 次規模大很多，提醒留意解放軍導彈是否再次飛越台灣本島上空落入東部海面，同時警惕演習「由演轉戰」的風險。





據X《蔡慎坤》消息，外界認為，東部戰區近期更換司令員後，演習也具有展示軍事存在與內部整合的象徵意義。部分觀察認為，這波軍演表面上對台施壓，實際上也帶有向美國試探台海政策底線的意味，尤其是在美國總統川普政府於俄烏戰爭及委內瑞拉議題上態度被視為相對保守的背景下。





對此，我國已提高警戒。根據《聯合新聞網》 29 日報導，國軍海軍「海鋒大隊」當日上午出動雄風飛彈車隊，裝載雄風二型、雄風三型反艦飛彈及通訊指揮車，從營區駛出，前往相關戰備位置執行應對任務。





安平級巡防艦掛載雄風反艦飛彈。 圖：軍聞社/提供





國安高層人士指出，我國軍方日前已掌握相關「徵候」，包括特定解放軍軍艦與中國海警船隻在台灣周邊海域活動頻繁，因此預判演習可能於近日展開，並事前完成必要部署與研判。該名人士進一步分析，北京此時啟動軍演，可能有 4 項考量，包括：一、藉由台海情勢轉移內部與國際焦點；二、在未來川習會前尋找戰略空間；三、測試美方在印太地區的安全承諾；四、反映中國軍隊內部仍持續進行整頓與清洗。





此外，中國海警局也同步公布 3 張照片，顯示中國海警船在解放軍聯合演習期間，於台灣周邊及外島烏坵、馬祖海域執行所謂「執法巡航」任務。

