影/板橋狂男路邊抓狂隨機砸機車 警到場自爆「剛吸毒」

新北市警方破獲一起毀損、毒品案，一名男子前日深夜吸毒後在板橋路邊砸毀機車，警方獲報到場時，男子精神恍惚向警方坦承剛吸完毒心情不好砸車洩憤，當場遭逮送辦。

男子吸毒後隨機砸車遭警方查獲。（圖／翻攝畫面）

新北板橋警分局30日深夜11時許接獲報案，稱轄區板橋區民權路有一名可疑男子手持棍棒無故敲打路邊機車，員警趕赴現場未發現後在附近巡查，最後在中正路80巷內，發現特徵相符男子遂上前盤查。

陳姓男子（44歲）面對警方盤查坦承剛吸食二級毒品安非他命後心情不佳，才會在路邊拿棍棒砸機車發洩，隨後主動交付安非他命殘渣袋一個、吸食器一組，安非他命殘渣袋一個，警方現場檢驗呈毒品陽性反應當場將陳男逮捕，同時查扣相關物品。

陳男被帶回派出所偵訊時坦承吸食且持有二級毒品安非他命，警方將等待尿液採檢結果，函請新北地方檢察署偵辦 ，另毀損部分經通知車主未果將持續連繫，已先行製作毀損涉嫌人筆錄，將待被害人完成被害人筆錄後函請偵辦。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

