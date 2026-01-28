影/板橋男攜刀潛入社區停車場 瞎掰找朋友遭逮送辦

一名男子昨日上午無故潛入新北板橋一棟住宅大樓，從社區車道溜進地下停車場被發現報警，男子向警方辯稱是住戶又改口說找朋友，最後身上被搜出水果刀遭逮捕送辦。

男子闖入社區形跡可疑被攔下。（圖／翻攝畫面）

警方調查，嫌犯葉姓男子（33歲）昨（27）日上午9時許出現在板橋區龍泉街一處社區大樓外，先是在門外來回徘徊，接著趁著住戶開車進出時，停車場閘門還沒完全關閉溜進大樓內，社區宋姓總幹事監看監視器發現葉男行跡可疑，且並非熟面孔也不是住戶隨即前往查問，葉男面對詢問支吾其詞，總幹事察覺可疑立刻報警。

男子口袋內預藏一把水果刀遭員警查獲。（圖／翻攝畫面）

轄區海山分局新海派出所員警獲報到場，葉男一開始先向警方供稱自己是社區住戶，被主委與員警拆穿後竟又改口說「來找朋友」，員警接著再問他住戶朋友姓名及住哪一戶，葉男也答不出來又被識破，警方研判他潛入社區動機不單純，便仔細進行盤查同時發現其外套隆起疑裝有異物，最後果然搜出一把他預藏的水果刀。

警方當場查扣水果刀並將葉男逮捕帶回偵訊，他非法侵入住宅且攜帶具殺傷力刀械，應訊時也及不配合，不願說明潛入社區與帶刀動機，訊後遭依侵入住宅及恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。

