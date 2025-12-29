影/板橋男毒駕開車衝撞8機車 騎士慘被撞飛骨折

新北昨（28）日發生一起毒駕車禍，一名男子吸毒後開車上路，在板橋某路段逆向撞擊8台機車，一名騎士遭撞飛骨折送醫，警方檢驗並查出出肇事駕駛無照且毒駕依法送辦。

男子毒駕逆向衝撞機車騎士慘摔。（圖／翻攝自WoWtchout）

警方調查，黃姓男子（38歲）有毒品前科，昨（28）日下午4時許開車行經板橋區溪頭街，在巷子內逆向行駛，先撞上一名機車騎士蔡姓男子（65歲），接著車輛未停止又繼續衝撞路邊7台停放的機車，蔡男傷勢嚴重全身多處骨折，緊急送往台北醫院急救後幸無生命危險。

廣告 廣告

路邊7台機車遭波及。（圖／翻攝畫面）

轄區海山分局獲報派員趕赴現場，經檢驗肇事人黃男酒測值為0，但他因精神狀態不佳員警觀察與研判後，對他施以唾液毒品快篩試劑檢測結果呈陽性反應，後續進一步採尿送驗，訊後依公共危險、過失傷害案與毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

肇事車輛車頭毀損。（圖／翻攝畫面）

警方表示，黃男無照駕駛、逆向行駛及毒駕等違規行為，依違反道路交通管理處罰條例開罰，第21條第1項無照駕駛最重可處1萬2千元罰鍰、第45條第1項第1款逆向行駛最重可處1800元下罰鍰，另毒駕第35條第1項最重可處2萬4千元罰鍰。

警方呼籲，毒品會嚴重影響人的判斷力與操控能力，吸毒後駕車其危險性更甚於酒駕害人害己。民眾應遠離毒品切勿心存僥倖，以免鑄成大錯後悔莫及。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

影/新北三重「醉男狂飆」！警逮人送上29萬罰單大禮包

汐止三寶車逆向上北山大橋機車道 騎士慘摔受傷送醫

朋友全目睹！少年騎微型電動車上霧台 逆向自撞橋墩斷魂