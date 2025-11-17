影/板橋街頭壓制場面嚇壞路人 便衣警埋伏逮詐騙車手

新北市警方破獲一起詐騙案，一名女子遇上投資詐騙陸續損失上百萬，警方獲報後今（17）日下午在板橋街頭埋伏當街壓制逮補取款車手，一度引起附近民眾關注趕緊表明身分。

詐騙車手遭警方壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）

警方調查，一名胡姓女子（50歲）日前遇上詐騙集團，以虛擬貨幣投資群組手法行騙，陸續被騙走125萬元，13日驚覺遭騙後向海山分局警方報案，並與與警方配合誘捕車手，雙方相約今（17）日下午再度面交20萬元。

下午2時許，文聖派出所員警穿便衣在板橋區松柏街面交地點附近埋伏，詐團車手李姓男子（37歲）依約現身，2名員警立即上前表明身分，將李男撲倒壓制在地依詐欺現行犯逮捕，逮捕過程引起附近民眾圍觀，訊後依違反洗錢防制法暨加重詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

有網友將警方逮人過程影片發文上傳臉書社團，稱「不知道發生啥事，人就突然被兩個便衣撲倒壓制，我聽到喊「趴下」才衝出去拍，警察忙著壓制還要一邊跟路人解釋自己是警察」，化解一場虛驚。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

