影/板橋街頭鬥毆！刺青男持刀「砍下去那刻」警撲上阻止

新北市板橋區昨（26日）發生嚴重衝突，有位汽車駕駛跟腳踏車騎士有行車糾紛衍生當街互毆，一旁男性路人上前勸架，結果竟也加入戰局，汽車駕駛持刀要砍人的那刻被警方及時阻止

正要砍人的陳男被警方及時阻止。 （圖／警方提供）

板橋分局指出，全案發生在國慶路上，事發時間約是昨天深夜近10點半，獲報後旋即派遣信義派出所員警趕往，由所長擔任現場指揮官，並通知偵查隊副隊長知悉協處。

陳男跟吳男先在路口發生行車糾紛。 （圖／警方提供）

就在員警抵達現場正要停車時，正巧直擊鬥毆雙方其中一名男子，正持摺疊刀向另一方衝過去，趕緊催油門衝上前停車，撲過去阻止，所幸及時擋住，未讓該男子砍到人，釀成更嚴重的流血衝突。

接著雙方發生肢體衝突，最後勸架的楊姓男路人竟跟陳男打起來。 （圖／警方提供）

警方控制場面後，經查發生衝突的共有3名男子，其中持刀男是26歲、姓陳，事件起因陳男開車正要左轉國慶路時，跟直行欲至對向的腳踏車騎士43歲吳男發生行車糾紛，陳男認為當下看到吳男穿越馬路時的速度太慢，才按喇叭「提醒」，但吳男否認走太慢，覺得遭誤會，2人於是發生口角跟肢體衝突，30歲楊男此時路過看到這一幕上前勸架，結果公親變事主反而跟陳男打起來。

正要持摺疊刀砍人的陳男（右紅圈處）被警方（左紅圈處）及時阻止。 （圖／警方提供）

經救護人員檢視，陳男雙手、腳都有擦挫傷、腳踏車騎士吳男的膝蓋有擦挫傷，楊男右手有擦傷，3人最後都沒去就醫，也不願提出傷害告訴，但街頭鬥毆、持刀等違法事實明顯，警方目前將全案依涉犯《社會秩序維護法》移送新北地方法院簡易庭裁罰。

警方趕來控制場面。 （圖／警方提供）

陳男拿來砍人的摺疊刀。 （圖／警方提供）

