影/板橋超硬大場面！豪車89猴遭逮「無照攜毒」、車牌也有問題

原來有貓膩！新北市板橋區昨（8日）晚間有輛MINI COOPER豪車違停，警方上前盤取締時駕駛拒不熄火也不配合降窗受檢，警方最後用警棍破窗，將人拖出逮捕，車內還搜出「喪屍菸彈」，車牌經查也是別輛車的。

吳男被拉下車逮捕畫面。（圖／警方提供）

據海山分局指出，整起事件發生的確切地點在雙十路二段跟松柏街交叉口，昨晚8點45分，文聖派出所員警巡邏行經該處時，發現有輛車違停，上前關切時一查發現該輛車的車牌跟車型不符，駕駛身分經查姓吳，但他根本沒駕照，當下也拒不降窗、熄火、下車受檢，硬是要跟警方僵持。

吳男拒不配合降窗受檢。（圖／警方提供）

稍後支援警力趕來，於晚間9點30分依法使用強制力，用警棍破窗並將駕駛拉下車上銬逮捕，而警方一查車內發現果然有貓膩，因為車內被搜出俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯菸彈，還有吸食器，當場被依現行犯逮捕帶回偵訊。

警方破窗將吳男拉下車逮捕。（圖／警方提供）

全案偵訊後依妨害公務、偽造文書、公共危險罪暨違反毒品危害防制條例，移送新北地檢署偵辦，警方指出，另針對吳男使用他車牌照、無照駕駛、違規停車及不服稽查取締等違規部分，均已依法開單告發。

吳男被逮回偵訊。（圖／警方提供）

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

