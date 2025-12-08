影／林世賢攜手美商 Markforged 打造無人載具與數位鍛造示範城市

▲林世賢與陳中欣展示由工業級3D列印快速製成的無人機載具。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】「彰化無人載具聯盟主席」-彰化市長林世賢，8日與全球工業級 3D 列印領導廠商美商 Markforged Markforged 大中華區總經理陳中欣簽署合作備忘錄（MOU），並宣布由陳中欣擔任無人載具聯盟的榮譽副主席。林世賢表示，將結合分散式數位鍛造與無人載具產業，帶動傳產升級，打造彰化成為台灣無人載具與先進製造新基地。

林世賢指出，此次合作有三大目標：第一，協助傳統代工轉向以數位設計、先進製造為核心的高值化產業；第二，讓在地精密機械與零組件廠商，能直接切入無人機、國防與高階製造供應鏈；第三，透過「分散式製造＋數位庫存」概念，平時強化研發與接單能力，危急時刻能迅速動員產能，提升整體供應鏈韌性。

▲林世賢市長與陳中欣總經理展示已簽署的備忘錄。（記者林明佑攝）

Markforged 擁有金屬與複合材料 3D 列印技術與雲端平台，可讓不同工廠在同一套參數與標準下，同步生產相同品質的零件。陳中欣以美國密西根州Project DIAMOnD 計畫為例，戰時短期內即透過 300 多台 3D 列印機分散製造數千件止血帶零件，證明分散式製造網路在平時與戰時都能發揮關鍵作用。

▲林世賢市長與陳中欣總經理攜手要一起打造無人載具與數位鍛造示範城市。（記者林明佑攝）

陳中欣認為，彰化同時具備完備的精密加工聚落與無人載具聯盟雛形，是在亞洲複製此模式的最佳示範場域。未來將協助規劃分散式製造藍圖，推動示範專案與系統化培訓，讓更多在地廠商從「看不懂」到「做得到」，逐步成為國際專案的合作夥伴。

「彰化無人載具聯盟」則被定位為市公所與產業之間的行動平台，負責整合系統廠、零組件廠與學研單位，盤點無人載具及延伸應用所需的關鍵零件與技術；同時，作為未來分散式製造網路的核心節點，平時承擔研發與小量生產，必要時可擴充為緊急產能。

林世賢強調，彰化長期是台灣傳統產業重要基地，如今要在既有基礎上升級，而不是被新科技淘汰。透過與 Markforged 合作，以及無人載具聯盟的推動，希望把「黑手」變成「數位工匠」，讓年輕人看見產業升級的未來，也讓「彰化製造」有機會飛向世界。