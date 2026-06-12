影／林世賢赴彰化地方法院聲援檢警 籲勿縱放毒駕犯與源頭管制
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】針對毒駕案頻傳，屢生事故甚至奪走多條人命，彰化市長林世賢繼日前專程前往監察院陳情調查「毒品駕駛案件頻傳及毒駕防制制度是否存在重大缺失」，12日再赴彰化地方法院聲援檢警並籲請勿縱放毒駕犯，並強調，有關毒品氾濫與毒駕危害不僅危及人命，甚已成國安事件，籲請中央地方與全民共同重視！
層出不窮的毒品與毒駕案件，已嚴重侵蝕社會安全網，單單以上個月彰化縣為例，竟然在彰化市就先後發生兩起重大毒駕事故，造成4人死亡、多人受傷，另埔鹽鄉亦發生毒駕拒檢衝撞員警事件，導致員警重傷送醫，相關案件不僅造成家庭破碎，也讓社會大眾對於毒駕問題日益嚴重深感憂慮。
▲林世賢市長在彰化地方法院前針對毒品與毒駕案聲援檢警並籲請維護人民安全勿再縱容。（圖／彰化市公所提供）
林世賢市長強調，毒品駕駛已不再只是單純的刑事犯罪或治安問題，而是直接危及無辜用路人生命安全的重大公共安全議題，想想看，人民每天行走在道路上，卻可能隨時因他人施用毒品後駕車而遭受無法挽回的傷害，政府當然有責任建立更有效的預防及管理機制。
毒品問題的嚴重性絕不能等閒視之！林世賢12日在彰化地院表示，目前毒品甚至已經危害到國家安全了，所以我們全民都要重視，中央跟地方政府更要聯手查緝，尤其是毒品的源頭管制問題。其中，目前危害最嚴重的「依托咪酯」（俗稱喪屍煙彈）源頭原料，竟然沒有被列為毒品的管製藥品，令人不可思議！
此外，林世賢指出，有關近來辛苦偵辦毒品案件，以彰化縣為例，移送法院偵辦的36件，竟然有17件被無保請回，讓人感到憂心忡忡，為此，到法院來聲援辛苦偵辦毒品與毒駕案的檢警人員，希望法院能夠給檢警鼓勵，對於重大危害治安與人民安全的毒品與毒駕勿再縱放。
同時，林世賢也籲請全民一起來關心毒品與毒駕回題，所有的家長更都要關心自己的孩子，在外面交往朋友的情形，千萬不要沾到毒品，否則一碰到就完蛋了，總而言之，基於毒品與毒駕已是國家安全問題了，請大家一起來重視。
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