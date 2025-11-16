影／林世賢領軍「彰化隊」成立 提五大科技產業願景翻轉彰化

▲彰化市長林世賢在大會正式宣布爭取民進黨縣長提名，並宣稱要帶領彰化隊，對彰化縣未來整體發展提出願景。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為翻轉彰化多年來面臨的薪資偏低、人口外移與產業升級遲滯等困境，來自學界、產業界及各領域關心彰化發展的人士，今（16）日下午2點在「彰化中友百貨」興建基地前的旭光西路舉行「彰化隊成立大會」，並共同宣示盼攜手打造彰化成為「綠能AI科技首都」，進而徹底擺脫低薪命運。儘管今天仍是秋老虎般的炎熱天氣，現場仍吸引超過 2千名民眾到場力挺。

彰化市長林世賢表示，彰化的力量來自每一位在工廠、田間、巷弄裡打拚的人，正是因為這份用雙手打拚、用汗水築夢的精神，讓彰化孕育出無數產業隱形冠軍，撐起台灣工業的根基，也成為身為彰化人的驕傲。

廣告 廣告

▲林世賢市長揮舞大旗無人機同時升空造勢。（記者林明佑翻攝）

然而，近年來彰化持續面臨薪資偏低、青年人口外移與產業轉型停滯的困局，林世賢強調，他與一群志同道合的學者與產業領䄂，深感必須以行動帶動改變，結合彰化得天獨厚的綠能條件與製造實力，建構AI算力中心，推動產業升級轉型，才能為彰化開啟新的契機。

▲滾動大氣球象徵彰化隊要翻轉彰化的經濟。（記者林明佑翻攝）

林世賢進一步說明，「彰化隊」的成立，不分黨派、不分區域，他號召所有關心彰化的縣民與各領域專業人士攜手合作，讓政治回歸建設、讓產業迎向升級，為下一代打造有希望的未來，他懇請所有關心彰化的鄉親一起加入彰化隊，共同攜手翻轉彰化。

林世賢在大會正式宣布爭取民進黨縣長提名，並宣稱要帶領彰化隊，對彰化縣未來整體發展提出願景。

在大會上林世賢提出未來彰化科技產業發展五大願景：一、善用上蒼賜予彰化得天獨厚的優勢-綠能，因為未來所有新興科技產業必須使用綠電。二、成立AI算力中心，全球所有AI業者都看好彰化投資AI算力中心的條件，除了得天獨厚的綠能、加上全亞洲最大的Data Center、天然災害少、颱風侵襲率低、少淹水少土石流，是AI業者最喜歡的地方；加上彰化位處地理交通戰略核心位置，西海岸平坦開闊，適宜海底光纎電纜拉牽。

三、運用AI算力中心全面升級彰化精密機械產業。四、應用AI加上彰化製造加工世界冠軍的水準，將徹底讓傳統產業升級轉型，投入無人載具、無人機、無人船、機器人等產業。五、發展智慧農業，農業是彰化的根本，當彰化擁有最強AI智慧農業機械，必能提升彰化農業產值、創造更高的農業價值。

彰化隊共同發起人之一的中台灣教授協會理事長楊聰榮教授指出，彰化隊的首要任務是推動「AI算力中心」，利用彰化在離岸風電與太陽光電的優勢，吸引AI企業設立低碳資料中心，帶動研發與供應鏈能量在地集聚。

其次，是讓傳統產業升級為無人載具、無人機、無人船與機器人製造基地.。彰化擁有全台最高密度的金屬加工能量，只要補上AI軟體、精密控制與國際行銷三大關鍵能力，就能成為新興科技供應鏈的核心。

楊聰榮教授進而表示，第三項重點是推動「青年返鄉與旅外人才回流」雙軌計畫，透過專案補助、產學合作及「中台灣創新走廊」的串聯，建立讓青年願意留下、旅外人才願意回來的創新環境，為彰化的未來注入源源不絕的能量。