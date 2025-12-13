影／林于馨遠征日本AKB48本家花絮公開 「緊張到耳朵紅」可愛畫面曝光





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

日本國民女團 AKB48 今年集結海外姐妹團與「神七」等畢業成員，推出 20 周年紀念單曲《Oh My Pumpkin!》。而代表台灣 Team TP 的人氣成員「01」林于馨日前公開這次日本行的幕後花絮，記錄她與本家前輩和姐妹團成員們一同練舞、拍攝的點點滴滴。其中她在拍攝形象照後，還被助理發現緊張到耳朵紅，讓她害羞得遮住耳朵，真性情的反應模樣超可愛。

01也在花絮中以文字表示，這次單曲舞蹈最難的部分就在「要讓手指聽話」。這段紀錄著01出道七年重大成就的花絮，也讓網友表示：「每一幕看了都好感動」、「恭喜解鎖成就」

林于馨曝光在日本參與《Oh My Pumpkin!》工作花絮，緊張到耳朵紅，反應可愛。（圖／IG：reichi01_akb48teamtp）





