影/林佳龍稱很多人看蕭美琴演說「哭了」 洪孟楷批：該哭的是斷交

副總統蕭美琴日前在IPAC大會發表演說，外交部長林佳龍表示，這是台灣外交歷史性一步，他並指出，當蕭美琴站上歐洲議會的講台時，很多人都哭了。不過，國民黨立委洪孟楷說，讓大家比較想哭的，應該會是過去8年多台灣和好幾個邦交國斷交。

洪孟楷。（圖／中天新聞）

洪孟楷今天在中天節目《週末大爆卦》表示，中華民國在國際上一直都很辛苦，對於這件事，他不會惡意批評，但也不接受出口轉內銷的大內宣做法，因為最重要的還是要有務實的態度。中華民國在國際社會的處境十分艱困，所擁有的資源和籌碼也相對較少，應該都要花在刀口上，每一件事情都應該謀定而後動，為台灣人利益的最大化努力，而非只為特定政黨或政權服務。

林佳龍和蕭美琴。（圖／翻攝林佳龍臉書）

洪孟楷認為，蕭美琴到歐洲發表演說，並非當務之急，現在最重要的，是關係到台灣中小企業命運的對美關稅的談判。先前就曾有人建議，應請蕭美琴負責對美談判事宜，因為他曾是我國駐美代表，在美國有人脈，是不是應該請她領銜主導談判。但當時行政院說，已經有談判小組，並由副院長鄭麗君領軍，「可是我們也想問，行政院副院長的層級等級，能不能跟其他國家相提並論？」

洪孟楷指出，目前日韓跟美國都已經談完了，和我們有競爭關係的一些國家都談完了，只有台灣還沒掀牌。如果蕭美琴是所謂的外交活棋，能代表我國和其他國家接觸，現在最迫切的，並不是與歐盟的關係，現在最必要的、最大的關鍵應該還是對美國。同時，後續也要觀察，歐洲國家和我們的關係是否有更實質的進展。

蕭美琴。（圖／美聯社）

對於林佳龍說很多人哭了，「我不知道你哭的點是什麼，但如果真的要比哭的話，比較想哭的會是過去8年多時間台灣斷了好幾個邦交國，每斷一個邦交國我都想要哭一次，說實在話，真的應該哭的是這件事情，為什麼？因為每一個邦交都是外交第一線同仁非常辛苦的維持、聯繫，以及獨立作戰，你斷交的時候沒有哭，結果反而是現在說很多人都哭了，我不知道說你的哭點到底為何？」他重申，重點應該是這次演講後，我們有沒有得到什麼任何實質的幫助。

