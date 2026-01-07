影／林依晨封存祕密演到「無壓狀態」 《深度安靜》成演藝生涯高壓挑戰
【互傳媒／記者 林郁芯／台北 報導】電影《深度安靜》（DEEP QUIET ROOM）由沈可尚執導，集結義大利、波蘭、紐西蘭等知名製作團隊，並攜手台灣金獎級幕後班底共同打造，話題未演先熱。官方社群宣布，將連續三日推出「三色角色預告」，分別聚焦張孝全、林依晨、金士傑三位實力派演員的精湛演出，引領觀眾深入角色內心世界。今（7）日率先曝光的「依庭篇」，以林依晨的低迴獨白貫穿影像，情緒隨畫面逐步堆疊，最後浮現電影標語「每一段關係，都是一扇羅生門」，直指角色難以言說的沉重心境，亦為故事留下耐人尋味的伏筆。《深度安靜》顛覆傳統預告方式，三支預告以白色、黑色、紅色為視覺設計，象徵角色各自暗藏的心理狀態與情感面向。隨著預告畫面釋出，也讓觀眾更加期待，這段關係背後究竟藏著什麼無法說出口的祕密。
林依晨在片中飾演「依庭」，深愛著丈夫，卻選擇將心中祕密緊緊封存，成為她演藝生涯中極具壓力的一次演出。她坦言：「當時看完劇本我是沈默的，也非常沈重。」然而，能與張孝全、金士傑同台飆戲，讓她充滿期待，「他們都是我非常想要合作的演員，在拍攝現場，我們就像無時無刻都在角力一樣，敵不動我動、我動敵不動，彼此爭奪立場最穩的那一方。」她形容，每當三人同場演出時，壓力反而大到進入一種「無壓狀態」，「因為不知道對方會給出什麼，只能抱好自己的角色設定，跟著當下情緒前進。」預告中，依庭所代表的「白色」，呼應她外表的平靜與無害，看似純淨的愛，背後卻隱藏著難以言說的痛苦與祕密。
▲《深度安靜》林依晨（前）片中深愛著張孝全，卻選擇將心中祕密封存，成為她演藝生涯中極具壓力的代表性演出之一。（圖／風起娛樂提供）
張孝全飾演林依晨的丈夫「諭明」，身處表面美滿的婚姻，卻逐漸陷入陌生感與層層謎團，是一個高度高壓的角色。他所代表的「黑色」，象徵角色內心的困惑與痛苦，也映射他在這段關係中的壓抑與孤寂。張孝全透露，每一次現場喊完「Action」，就像獨自走上戰場，「但非常幸運的是，拍攝現場無論是導演、攝影、美術、場景，還是對手演員，所有人都在幫助我進入角色，這是我覺得非常幸福的事情。」林依晨也讚賞張孝全的演技，她說：「孝全的表演細節非常動人，而且他很願意給對手演員球，也會確實接住對方的球，讓我在表演上很有安全感，也因此產生了許多意想不到的驚喜。」
金士傑詮釋中風的老父親「柯教授」，角色游走在真實病徵與刻意裝傻之間，表演層次細膩而精準。他表示，這樣的狀態極為困難，「面對女兒的激烈反應，柯教授有些行為是自覺的，有些則潛藏在意識之中，隨著時間逐漸消滅或變形，同時還必須在不同時間點拿捏病徵的嚴重程度，每個小細節都必須小心執行。」角色預告以「紅色」呈現，象徵柯教授的危險與不可預測性，也暗示他將是推動劇情、牽動人物關係的關鍵角色。介於清醒與失序之間的他，如何引爆隱藏的衝突，為整部電影增添強烈的不安與張力。
《深度安靜》故事描述諭明（張孝全飾）與依庭（林依晨飾）在大學圖書館的「Deep Quiet Room」相識，兩人相愛並走入婚姻，原以為生活將平穩展開，卻在依庭懷孕後，過往的壓力與家庭陰影逐漸浮現，連帶改變了兩人的關係。行動不便的岳父（金士傑飾）搬入同住，諭明努力維繫這個家，過著陌生客套的窒息生活。始終無法猜透依庭的內心的諭明，直到他讀到依庭正在編輯的書，才驚覺她所承受的，遠超過自己所理解的一切。
《深度安靜》由風起娛樂有限公司、氧氣電影有限公司出品，鳴花電影有限公司、七日印象電影有限公司、前景娛樂有限公司、三皇生物科技股份有限公司、CITRULLO INTERNATIONAL共同出品，華映娛樂發行，瞿友寧、黃茂昌共同監製，沈可尚執導，堅強卡司集結張孝全、林依晨、金士傑領銜主演，以及馬志翔、丁寧、陳季霞、蔡亘晏聯合演出。《深度安靜》將於2026年3月20日上映。（圖／風起娛樂提供）
