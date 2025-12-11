影/林口毒駕拒檢狂飆撞車 開進死巷4人全落網

新北市林口警分局於10日晚間執行擴大臨檢勤務，在林口區仁愛路一段攔查一輛形跡可疑的黑色自小客車，駕駛拒檢逃逸並沿途違規，警方通報線上警力圍捕，最終於麗園二街死巷內成功攔截。車上4人遭逮捕，起獲安非他命及依托咪酯等毒品，駕駛陳男經唾液快篩呈陽性，涉嫌毒駕，4人全被移送法辦。

新北市林口分局員警發現一輛黑色自小客車形跡可疑攔查，未料駕駛加速逃逸，最後開進死巷，除了駕駛毒駕，副駕乘客被通緝，4人全被逮。（圖／警方提供）

警方指出，當晚21時53分發現該車行跡可疑，並示意停車受檢，但駕駛不但拒絕配合，還往泰山方向逃逸，文林所長羅偉哲立即指揮圍捕行動，於10分鐘內在麗園二街3巷將該車攔停，迅速控制車上人員並喝令趴下。

廣告 廣告

經查車內共有3男1女，分別為駕駛陳男（37歲）、副駕趙男（31歲）、乘客劉男（36歲）及陳女（35歲）。警方現場起獲安非他命7包，總毛重7.64公克，另查獲依托咪酯煙油1瓶及煙彈4個，總毛重22.92公克，全數嫌犯均遭逮捕。

警方對駕駛陳男實施毒品唾液快篩檢測，結果呈安非他命與依托咪酯陽性反應，涉嫌公共危險罪。警方已當場製單並將車輛移置保管，依《道路交通管理處罰條例》開立相關違規。

警方現場起獲安非他命7包，總毛重7.64公克，另查獲依托咪酯煙油1瓶及煙彈4個，總毛重22.92公克。（圖／警方提供）

林口警分局補充說明，嫌犯逃逸期間於林口區忠孝路擦撞一輛自小客車，造成車上乘客肩頸擦挫傷，所幸無生命危險，將依交通事故程序辦理。副駕趙男經查為詐欺通緝犯，全案偵詢後依持有毒品、公共危險、詐欺通緝等罪嫌移送法辦。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

延伸閱讀

砍人累犯！高雄男為6萬元債務 持刀砍死檳榔攤闆娘被收押

北市8旬婦晨運闖紅燈挨撞2天後不治 肇事騎士竟是員警

台中北屯女駕駛疑闖紅燈連撞2輛機車！ 釀1死1傷